Tỉnh Jeju tăng tiếp nhận lao động thời vụ Việt Nam

Theo thông tin từ Liên đoàn Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Nonghyup Jeju (Hàn Quốc), Chương trình Lao động thời vụ công - mô hình tiếp nhận lao động từ tỉnh Nam Định (Việt Nam) theo thỏa thuận với chính quyền tỉnh Jeju, đang mang lại hiệu quả vượt trội.

Chương trình được thí điểm tại HTX Nông nghiệp làng Wimi từ năm 2023, triển khai trong 5 tháng (11-2023 đến 3-2024) với 41 lao động Việt Nam. Nhóm lao động này được đánh giá hoàn thành tốt các công việc thu hoạch quýt, bón phân, cắt tỉa cây trồng… Thành công của giai đoạn thí điểm đã mở đường cho việc mở rộng quy mô trong những năm tiếp theo.

Sang năm 2024, thêm các HTX Jeju Gosan và Daejeong Nonghyup tham gia, nâng tổng số lao động Việt Nam lên 110 người (40 nam, 70 nữ). Đây là lực lượng chính đảm nhiệm các khâu sản xuất trong vụ thu hoạch quýt và rau màu mùa đông - thời điểm vốn thiếu hụt trầm trọng nhân công tại Jeju.

Đến năm 2025, quy mô chương trình tiếp tục tăng khi 3 HTX Jocheon Nonghyup, Hallim Nonghyup và Seogwipo Nonghyup đồng hành, nâng tổng số đơn vị tham gia lên 6 HTX. Số lượng lao động Việt Nam cũng tăng mạnh, đạt 230 người (99 nam, 129 nữ). Thời gian lưu trú làm việc của lao động cũng được kéo dài linh hoạt từ tối thiểu 5 tháng đến tối đa 8 tháng tùy HTX, giúp các nông trại ổn định nguồn nhân lực theo từng mùa vụ.

Ngày càng nhiều lao động trẻ quan tâm chương trình lao động thời vụ nông nghiệp Hàn Quốc

Lao động Việt Nam hiện đảm nhận chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng chủ lực của Jeju như cam quýt, bông cải xanh, ngô, su hào, hành tây, bắp cải và củ cải. Các HTX trồng cây ngoài đồng dự kiến thuê lao động Việt Nam từ tháng 6 đến tháng 12, trong khi HTX vùng trồng quýt và rau màu sẽ tiếp nhận lao động từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Nhằm hướng tới hệ thống cung ứng lao động ổn định, Jeju tiếp tục mở rộng quy mô chương trình trong năm 2026. Dự kiến có thêm 6 HTX đăng ký tham gia. Như vậy, số lượng HTX thuê lao động Việt Nam có thể tăng gấp đôi.

Chương trình được vận hành theo cơ chế rõ ràng: chính quyền địa phương phụ trách quản lý, điều phối và hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh; Liên đoàn HTX Nông nghiệp Hàn Quốc đảm nhiệm ký kết hợp đồng lao động, bố trí chỗ ở, phân bổ nhân lực và chi trả lương. Các nông trại chỉ cần thanh toán chi phí nhân công theo mức quy định, không phải tự tìm kiếm và quản lý lao động.

Chương trình hiện được Chính phủ Hàn Quốc và chính quyền địa phương hỗ trợ 100 triệu won (68.500 USD), cùng khoản hỗ trợ bổ sung 40 - 60 triệu won từ chính quyền cấp thành phố.

Một lãnh đạo của Nonghyup Jeju cho biết lao động Việt Nam làm việc chăm chỉ, hiệu quả và chi phí thấp hơn so với lao động bản địa, nhờ đó ngày càng nhiều nông trại mong muốn tiếp nhận. Ông khẳng định: "Nông nghiệp Jeju hiện không thể thiếu lao động nước ngoài". Nhằm củng cố nguồn cung ổn định, Jeju vừa gia hạn hợp tác với tỉnh Nam Định thêm 2 năm.