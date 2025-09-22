HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Sáng kiến CopenPay: Tương lai của du lịch bền vững

X.Mai

Copenhagen - thủ đô Đan Mạch đang tiên phong trong việc định hình mô hình du lịch bền vững thông qua sáng kiến CopenPay.

Theo đó, Copenhagen khuyến khích du khách và người dân tham gia các hoạt động thân thiện với môi trường như nhặt rác, đi xe đạp, sử dụng phương tiện công cộng hoặc dự hội thảo về đa dạng sinh học. Đổi lại, du khách, người dân sẽ được nhận các phần thưởng như bữa ăn, cà phê, tour du lịch hoặc trải nghiệm văn hóa miễn phí từ 24 tổ chức, bao gồm Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch, Phòng Trưng bày Quốc gia...

Theo trang Travel and Tour World, tận dụng mùa du lịch cao điểm để thử nghiệm sáng kiến CopenPay, thủ đô của Đan Mạch không chỉ hướng đến mục tiêu giải quyết vấn đề du lịch quá tải mà còn thúc đẩy lối sống xanh, tạo ra thói quen bền vững cho du khách.

Khảo sát cho thấy 70% người tham gia chương trình cảm thấy được truyền cảm hứng để đi xe đạp nhiều hơn, phân loại rác hoặc bảo tồn đa dạng sinh học. Chương trình ghi nhận lượng người thuê xe đạp tăng 59%, phản ánh xu hướng giao thông xanh tại Copenhagen. Đáng chú ý, với 98% người tham gia hài lòng, chương trình đã thúc đẩy du lịch có trách nhiệm và định hình lại cách du khách tương tác với điểm đến.

Copenhagen, thành phố bền vững thứ 3 thế giới, đang dẫn đầu xu hướng du lịch xanh, với mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2028, giảm 70% khí thải vào năm 2030. 

Tin liên quan

Thách thức "xanh hóa" bằng xe điện của Na Uy

Thách thức "xanh hóa" bằng xe điện của Na Uy

Na Uy hiện là quốc gia có tỉ lệ xe điện trên đầu người cao nhất thế giới và điều này không phải ngẫu nhiên.

Công nghệ tiếp sức xây dựng xanh

Công nghệ đang đóng vai trò chủ chốt trong 5 xu hướng xây dựng xanh của thế giới năm 2025.

Vườn xanh trên mái nhà

Ẩn mình phía trên những khu phố của Basel là một kỳ quan môi trường ít được chú ý: Hàng ngàn khu vườn tọa lạc trên những mái nhà vốn không được sử dụng.

sáng kiến CopenPay Du lịch xanh
