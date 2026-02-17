Sáng mùng 1 Tết, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng mùng 1 Tết, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Nếu như giá vàng miếng SJC giảm khoảng 300.000 đồng thì vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 giảm tới 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua

Sáng 17-2 (mùng 1 Tết), giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng mua vào 177,5 triệu đồng/lượng, bán ra 180,5 triệu đồng/lượng - giảm tiếp khoảng 300.000 đồng so với sáng qua. 

Thị trường vàng trong nước đang nghỉ Tết Nguyên đán. Giá vàng miếng SJC có sự cách biệt giữa các đơn vị và ít biến động hơn. 

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 được một số cửa hàng giao dịch quanh 164,5 triệu đồng/lượng mua vào, 167 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 1 triệu đồng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn trơn có sự cách biệt rất lớn giữa các tiệm nhỏ và doanh nghiệp lớn.

Trước kỳ nghỉ Tết, giá vàng nhẫn trơn tại các công ty bằng với giá vàng miếng SJC, quanh 177,5 triệu đồng/lượng mua vào, 180,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá vàng nhẫn trơn ở các doanh nghiệp lớn và tiệm vàng lên tới 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm tiếp trong bối cảnh thị trường vàng 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh trên thị trường quốc tế

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng được giao dịch ở mức 4.962 USD/ounce, giảm thêm khoảng 30 USD/ounce so với đầu phiên sáng. So với phiên trước, giá vàng mất khoảng 60 USD/ounce – tiếp đà giảm trong 2 ngày đầu tuần.

Theo giới phân tích, giá vàng có thể dao động quanh vùng 5.000 USD/ounce trong suốt quý I/2026, dù chịu ảnh hưởng từ dòng vốn đầu cơ và biến động ngắn hạn. Căng thẳng địa chính trị kéo dài, bất ổn chính sách tiền tệ và các lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã củng cố sức hấp dẫn của vàng trong trung - dài hạn.

Cùng nhịp đi xuống của vàng, giá bạc hôm nay cũng có phiên giảm mạnh. Lúc 9 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay ở mức 76,17 USD/ounce, giảm thêm 0,82% so với phiên trước. Giá bạc biến động cùng nhịp với kim loại quý là vàng, nhưng có nhiều thời điểm còn dao động mạnh hơn.

Ở thị trường trong nước, giá bạc Phú Quý, SBJ có sự cách biệt giữa các thương hiệu khi đang được giao dịch quanh mức 2,96 - 3,43 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá bạc ký được các thương hiệu bán ra dao động từ 79 triệu đồng tới 91,5 triệu đồng.

Giá vàng SJC giảm tiếp trong bối cảnh thị trường vàng 2026 - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới lùi sâu khỏi mốc 5.000 USD/ounce

 

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 17-2: Chưa dừng đà tăng

Giá vàng hôm nay 17-2: Chưa dừng đà tăng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 17-2, chưa dừng đà đi lên trong bối cảnh thị trường vẫn đang cân bằng giữa nhu cầu trú ẩn vốn và áp lực chốt lời từ các nhà đầu cơ

Cuối ngày 16-2, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC giảm tiếp vào ngày cuối của năm Ất Tỵ theo đà đi xuống rất mạnh của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 16-2: Vàng, bạc cùng giảm khi vừa mở cửa

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đi xuống cùng nhịp với giá bạc trên thị trường quốc tế khi mở cửa tuần giao dịch mới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng miếng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo