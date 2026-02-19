Giá vàng hôm nay 19-2: Đảo chiều đi lên

Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại

Khoảng 6 giờ ngày 19-2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.969 USD/ounce, tăng mạnh 59 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 4.910 USD/ounce.

Sự phục hồi này được xem là nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau mức giảm đáng kể trong phiên 18-2, kết hợp với hoạt động mua vào giá thấp từ các nhà đầu tư. Thị trường đang chứng kiến nhu cầu vật chất mạnh mẽ từ các quốc gia châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc, giúp giá vàng có lúc tái lập mốc trên 5.000 USD/ounce.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố cũng đã tác động đến tâm lý các nhà giao dịch vàng. Một số thành viên của Fed ủng hộ chính sách lãi suất tương lai, phản ánh khả năng điều chỉnh tăng nếu lạm phát vẫn duy trì trên mục tiêu 2%. Tất cả thành viên đều nhất trí rằng chính sách tiền tệ không theo lộ trình cố định, mà phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới, triển vọng phát triển.

Trên các thị trường tài chính quốc tế khác, giá dầu thô phục hồi giao dịch quanh mức 64,25 USD/thùng, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,1% cũng tác động tích cực đến đà tăng của giá vàng hôm nay.