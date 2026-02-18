HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 18-2: Sụt giảm mạnh

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Sau một phiên bật tăng, giá vàng hôm nay, 8-2, đã lao xuống khi nhà đầu tư ngắn hạn ồ ạt bán ra

Giá vàng hôm nay 18-2: Sụt giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay giảm sốc

Khoảng 6 giờ ngày 18-2(giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.879 USD/ounce, giảm mạnh 121 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua 5.000 USD/ounce.

Sự sụt giảm này chủ yếu xuất phát từ áp lực thanh lý vị thế mua từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn, trong bối cảnh thị trường bước vào tuần giao dịch ngắn do kỳ nghỉ lễ Presidents' Day tại Mỹ.

Đồng thời, chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã tăng trở lại, giao dịch quanh mức 97,1-97,5, tạo sức ép lên các tài sản định giá bằng đồng bạc xanh, trong đó có vàng. 

Giá dầu dao động quanh mức 62-63 USD/thùng, góp phần làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn trong môi trường rủi ro địa chính trị dịu bớt.

Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng hôm nay là diễn biến vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ). 

Các cuộc thảo luận được đánh giá là "nghiêm túc, mang tính xây dựng và đạt được tiến bộ về nguyên tắc dù vẫn còn nhiều chi tiết cần đàm phán.

Việc hai bên đạt được sự hiểu biết chung về các nguyên tắc cơ bản đã làm giảm phần nào lo ngại về leo thang xung đột tại Trung Đông. Điều này khiến nhu cầu trú ẩn vào vàng suy yếu tạm thời.

Trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 hiện đang neo ở mức cao do kỳ nghỉ Tết, với mức giá tham chiếu mua vào khoảng 178 triệu đồng/lượng và bán ra khoảng 181 triệu đồng/lượng. 

Biến động của giá vàng thế giới sẽ tiếp tục là yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường vàng tại Việt Nam.

Giá vàng hôm nay 18-2: Sụt giảm mạnh - Ảnh 2.

