Kinh tế

Sáng mùng 5 Tết, bất ngờ với 3 giải độc đắc của xổ số miền Nam

Thu Tâm

(NLĐO) – Xổ số miền Nam hôm nay (21-2) sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là TPHCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước

Sáng 21-2 (mùng 5 Tết), sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số và khách hàng tỏ ra rất bất ngờ với giải độc đắc của vé số Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

Bất ngờ với 3 giải độc đắc Xổ số miền Nam ngày 21 - 2 - 2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 20-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 20-2, giải độc đắc (dãy số 464716) đến sáng 21-2 vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Bất ngờ với 3 giải độc đắc Xổ số miền Nam ngày 21 - 2 - 2026 - Ảnh 2.

Giải an ủi của vé số Bình Dương đã tìm ra người trúng. Ảnh: ĐLVS Như Quỳnh

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bình Dương trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thúy Hòa và đại lý Như Quỳnh ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương, giải độc đắc (dãy số 390675) và giải an ủi của vé số Vĩnh Long được xác định tiếp tục trúng tại TPHCM.

Tuy nhiên, đến sáng 21-2, chỉ mới có khách hàng trúng giải an ủi vé số Vĩnh Long đã đến đại lý vé số Đại Thiên Lộc ở TPHCM và đại lý Bảy Thượng ở tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng; còn chủ nhân trúng độc đắc 16 vé Vĩnh Long vẫn chưa lộ diện.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Bình Dương, giải độc đắc (dãy số 190900) của vé số Trà Vinh cũng đang "im hơi lặng tiếng".

Đến sáng sớm 21-2, những khách hàng trúng giải an ủi 21 vé Trà Vinh đã đến đại lý vé số Mai Trang ở phường Trà Vinh và đại lý Phú Thịnh ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng hơn 1 tỉ đồng.

Bất ngờ với 3 giải độc đắc Xổ số miền Nam ngày 21 - 2 - 2026 - Ảnh 3.

Bất ngờ với 3 giải độc đắc Xổ số miền Nam ngày 21 - 2 - 2026 - Ảnh 4.

Giải an ủi của vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh đã tìm thấy chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Bảy Thượng, Mai Trang

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 877704) của vé số Bình Dương đến nay vẫn "bặt vô âm tín"; còn giải độc đắc (dãy số 991084) của vé số Vĩnh Long trúng tại TP Cần Thơ. Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 759966) của vé số Trà Vinh trúng tại Cà Mau.

Xổ số miền Nam hôm nay (21-2) sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 4 đài là TPHCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

