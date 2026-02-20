Xổ số miền Nam: 3 giải độc đắc vé số Xuân cùng trúng ở TPHCM

Chiều 20-2 (mùng 4 Tết), theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, rất nhiều đại lý vé số tỏ ra bất ngờ với giải độc đắc của vé Xuân Bính Ngọ 2026 của 3 đài cùng trúng tại TPHCM.

3 giải độc đắc của vé số Xuân Bính Ngọ 2026 đều được đổi tại một đại lý ở TPHCM. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt

Theo đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 19-2, giải độc đắc (dãy số 691201) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng độc đắc 16 vé Bình Thuận là đại lý vé số Toàn Phát, đại lý vé số Thùy Dương và đại lý vé số Minh Nhựt ở TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 391019) của vé số Tây Ninh đến chiều mùng 4 Tết đã được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 3 vé Tây Ninh là đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 182393) cũng được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 9 vé An Giang vẫn là đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt.

Giải an ủi của vé số An Giang cũng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Quốc Nghi

Giải an ủi của vé số An Giang cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Quốc Nghi ở Củ Chi, TPHCM.

Việc vé số của 3 đài mở thưởng cùng ngày và cùng trúng tại TPHCM khiến mạng xã hội đang "dậy sóng".