Sáng nay 11-6, Báo Người Lao Động trao giải 3 cuộc thi lớn

Hôm nay (11-6), Báo Người Lao Động long trọng tổ chức Lễ trao giải 3 cuộc thi: "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7, "Lòng tốt quanh ta" lần 4 và "Tôi yêu thành phố của tôi".

Tháng 9-2025, Báo Người Lao Động phát động cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần thứ 7. Đây là năm thứ 7, báo tổ chức cuộc thi này, thu hút hàng trăm ý tưởng, đề xuất từ khắp mọi miền đất nước, từ những người dân bình thường đến các chuyên gia, nhà khoa học.

Báo Người Lao Động long trọng tổ chức Lễ trao giải 3 cuộc thi

Những tâm huyết, những hoài bão lớn lao gửi gắm qua cuộc thi, được lãnh đạo TPHCM đánh giá cao. Điều đó càng củng cố niềm tin của chúng tôi rằng cuộc thi này đã đi đúng hướng, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của TPHCM.

Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7 tập trung vào chủ đề "Để TPHCM thành siêu đô thị vùng hiện đại, xanh, thông minh" đã nhận được 70 bài hiến kế.

Với cuộc thi Lòng tốt quanh ta, đây là lần thứ 4 Báo Người Lao Động tổ chức và phát động.

Ở cuộc thi lần thứ 4, phát động vào tháng 11-2025, báo Người Lao Động đã nhận được gần 200 tác phẩm viết về những gương sống tử tế, trở thành tấm gương sáng để nhiều người khác học tập, noi theo; những trường hợp nhờ sự giúp đỡ, lòng tốt của người khác mà bản thân vươn lên từ gian khó, thành công trong cuộc sống hôm nay.

Đặc biệt, cuộc thi Tôi yêu thành phố của tôi, dù chỉ phát động trong 1 tháng nhưng đã nhận được 130 tác phẩm viết về sự thay da đổi thịt của Sài Gòn - Gia Định - TPHCM trong hơn 50 năm qua; về người Sài Gòn - TPHCM hào sảng, nhơn hậu, chân tình, trọng nghĩa; về tình cảm với thành phố mến yêu đã bao dung, che chở, nuôi nấng và hỗ trợ bao người thành danh, vươn tới.