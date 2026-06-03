Sau khi chinh phục đỉnh lịch sử trên 1.900 điểm, VN-Index đang bước vào đợt điều chỉnh về quanh vùng 1.820 - 1.850 điểm. Dù vậy, thị trường chứng khoán vẫn gây chú ý khi có chuỗi tăng mạnh mẽ từ vùng 1.580 điểm lên đỉnh thời đại chỉ trong hơn 2 tháng.



Không chỉ là thông tin nâng hạng thị trường; tăng trưởng tín dụng ở mức cao; kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế cho mục tiêu 2 con số. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang còn một yếu tố tích cực khác – làn sóng chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của doanh nghiệp.

Hàng loạt doanh nghiệp quy mô lớn IPO và niêm yết đang trở thành tâm điểm chú ý, hứa hẹn bổ sung nguồn hàng chất lượng, đa dạng hóa cơ hội đầu tư và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường.

Trong bối cảnh đó, sáng nay, 3-6, Báo Người Lao Động talkshow với chủ đề "Làn sóng ipo trở lại: cú hích mới cho thị trường chứng khoán?".

Talkshow sẽ phân tích triển vọng các thương vụ IPO, tác động đến dòng tiền, thanh khoản và quá trình nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như cơ hội đầu tư trung dài hạn cho nhà đầu tư cá nhân.



