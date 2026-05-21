Sáng nay, 21-5, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức talkshow "Chính sách thuế mới và giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh" với sự tham gia của lãnh đạo Thuế TPHCM, chuyên gia thuế và ngân hàng thương mại.

Từ đầu năm 2026, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh đã có sự chuyển dịch lớn, từ hình thức khoán cố định sang kê khai theo doanh thu thực tế. Đây là thay đổi căn bản, đòi hỏi hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước phải thích nghi với hóa đơn điện tử, sổ sách kế toán và quản lý dòng tiền minh bạch hơn.

Mới nhất, ngày 29-4-2026, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp, nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế cho cá nhân và hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng mỗi năm, tức gấp đôi mức quy định trước đó.

Theo số liệu của cơ quan thuế, hiện có khoảng 2,56 triệu hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới mức 1 tỉ đồng. Đây là tín hiệu tích cực, song trên thực tế, nhiều hộ kinh doanh vẫn đang đối mặt với không ít áp lực: từ việc xuất hóa đơn điện tử, lưu giữ chứng từ, quản lý dòng tiền qua tài khoản ngân hàng, cho đến nguy cơ bị truy thu thuế cuối năm nếu kê khai thiếu sót…

Chương trình hôm nay sẽ đi qua hai phần chính: Phần một là bức tranh thực tế – những khó khăn, vướng mắc của hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi. Phần hai là các giải pháp – sự đồng hành của cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng.