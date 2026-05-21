Talkshow "Chính sách thuế mới và giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Talkshow "Chính sách thuế mới và giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh"

Thái Phương - Thy Thơ, Đồ họa: Kiến Quí

(NLĐO) – Hộ kinh doanh vẫn đối mặt với không ít áp lực từ xuất hóa đơn điện tử, quản lý dòng tiền qua ngân hàng, nguy cơ bị truy thu thuế nếu kê khai sót...

Sáng nay, 21-5, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức talkshow "Chính sách thuế mới và giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh" với sự tham gia của lãnh đạo Thuế TPHCM, chuyên gia thuế và ngân hàng thương mại. 

Từ đầu năm 2026, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh đã có sự chuyển dịch lớn, từ hình thức khoán cố định sang kê khai theo doanh thu thực tế. Đây là thay đổi căn bản, đòi hỏi hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước phải thích nghi với hóa đơn điện tử, sổ sách kế toán và quản lý dòng tiền minh bạch hơn.

Mới nhất, ngày 29-4-2026, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp, nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế cho cá nhân và hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng mỗi năm, tức gấp đôi mức quy định trước đó.

Theo số liệu của cơ quan thuế, hiện có khoảng 2,56 triệu hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới mức 1 tỉ đồng. Đây là tín hiệu tích cực, song trên thực tế, nhiều hộ kinh doanh vẫn đang đối mặt với không ít áp lực: từ việc xuất hóa đơn điện tử, lưu giữ chứng từ, quản lý dòng tiền qua tài khoản ngân hàng, cho đến nguy cơ bị truy thu thuế cuối năm nếu kê khai thiếu sót…

Chương trình hôm nay sẽ đi qua hai phần chính: Phần một là bức tranh thực tế – những khó khăn, vướng mắc của hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi. Phần hai là các giải pháp – sự đồng hành của cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng.

Talkshow "Chính sách thuế mới và giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh" - Ảnh 1.

 

Tin liên quan

Kê khai thuế: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì trước hạn 20-4?

Kê khai thuế: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì trước hạn 20-4?

(NLĐO) - Ngày 20-4 là hạn chót để hộ kinh doanh kê khai thuế kỳ đầu tiên. Người nộp thuế cần lưu ý những quy định mới để thực hiện.

Cục Thuế: Không dùng doanh thu năm 2026 để truy thu thuế hộ kinh doanh

(NLĐO) - Cục Thuế cho biết không sử dụng doanh thu năm 2026 để kiểm tra, xử lý hồi tố đối với hộ kinh doanh.

Chi tiết tính thuế hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán

(NLĐO) - Nghị quyết 198/2025/QH15 quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không áp dụng phương pháp khoán thuế từ ngày 1-1-2026.

ngân hàng chính sách thuế hộ kinh doanh thuế TPHCM thuế cho hộ kinh doanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo