Soi tỉ số trận Newcastle – Liverpool: Sức mạnh nhà vô địch

Tiền vệ Liverpool Cody Gakpo sút bóng qua thủ thành Nick Pope (Newcastle)



Newcastle United và Liverpool sẽ đối đầu nhau tại St. James' Park trong trận cầu đinh thứ 2 của vòng 2, sau cú sốc Man City gục ngã trước Tottenham.

Không Isak, Newcastle có thắng nổi Liverpool

Chích chòe đã hòa không bàn thắng với 10 người của Aston Villa trong trận mở màn, nhưng cần lưu ý rằng họ đã chiếm ưu thế trong trận đấu.

Vì Alexander Isak sẽ không còn thi đấu cho Newcastle nữa, Anthony Gordon được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của đội chủ nhà. Tiền vệ Joe Willock vẫn đang trong phòng hồi phục.

Trong khi đó, Liverpool đang nỗ lực đưa Isak về Anfield trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. The Reds đã ghi hai bàn thắng trong thời gian bù giờ để đánh bại Bournemouth 4-2 ở Vòng 1 và với thành tích ấn tượng tại St. James' Park (thắng 3 trong 4 lần bất bại), Liverpool có thể mang đền người hâm mộ thêm một lý do để ăn mừng vào tối thứ Hai. Hậu vệ phải Conor Bradley được đánh giá là còn bỏ ngỏ khả năng ra sân cho đội khách.

Sutton dự đoán Liverpool thắng vừa đủ

Dự đoán về trận cầu này, cựu tiền đạo Newcastle Alan Shearer vẫn hy vọng đội bóng cũ của mình có thể giành kết quả hòa, nhưng chân sút huyền thoại Gary Lineker nói: "Liệu tôi có làm Alan Shearer phật lòng không? Tôi nghĩ mình sẽ làm cậu ấy buồn! Mọi xáo trộn trong CLB liên quan đến Alexander Isak sẽ có tác động dây chuyền, bất kể họ đã chơi tốt như thế nào ở mùa giải trước. Tôi nghĩ sẽ có nhiều bàn thắng, 3-2 cho Liverpool". Cựu danh thủ Chris Sutton cũng chọn Liverpool thắng với tỉ số 2-1

Dự đoán: Liverpool thắng 2-0

Đối đầu trực tiếp

26-2-2025 Liverpool Newcastle 2-0 04-12-2024 Newcastle Liverpool 3-3 01-1-2024 Liverpool Newcastle 4-2 27-8-2023 Newcastle Liverpool 1-2 18-2-2023 Newcastle Liverpool 0-2 31-8-2022 Liverpool Newcastle 2-1 30-4-2022 Newcastle Liverpool 0-1 16-12-2021 Liverpool Newcastle 3-1 24-4-2021 Liverpool Newcastle 1-1 30-12-2020 Newcastle Liverpool 0-0





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 26/08 03:00 Newcastle - Liverpool 1.825 1/2 : 0 2.025 1.875 3 1.975

Tỉ lệ trận đấu Liverpool chấp nửa trái, ăn đủ thua 82. Đến sáng nay, giá của Newcastle đã tăng từ 85 lên 90, cho thấy thị trường vẫn đang đổ nhẹ cửa trên. Dù sao thì chọn Liverpool vẫn hấp dẫn hơn.