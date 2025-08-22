



"Sao Độc lập 2025" có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Đây là sự kiện đặc biệt nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ra đời từ năm 2016, "Sao Độc lập" đã trở thành chương trình thường niên giàu ý nghĩa, được nhân dân, trí thức, đảng viên và các thế hệ lão thành cách mạng đón chờ trong không khí mùa thu lịch sử.

Trải qua 9 mùa, chương trình không chỉ khẳng định giá trị văn hóa – lịch sử cao đẹp của dân tộc mà còn khơi gợi niềm tự hào về chặng đường 80 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là những thành tựu gần 40 năm Đổi mới.

Chương trình năm nay được dàn dựng công phu với 3 chương, 15 tiết mục, quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật: ca – múa – nhạc – lời bình, kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại như hologram, laser, LED 3D. Sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ đương đại không chỉ tái hiện chiều sâu lịch sử, khắc họa hình tượng Đảng, Bác Hồ, dân tộc anh hùng và lực lượng Công an nhân dân, mà còn tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ với khán giả trẻ.

"Sao Độc lập 2025" có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và được yêu mến như: NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi cùng các ca sĩ Anh Tú, Đông Hùng, Hoàng Bách, Đỗ Tố Hoa, Hà An Huy, Viết Danh, Hoàng Hồng Ngọc, Minh Thúy, Bùi Hoàng Yến…

Những tiết mục nghệ thuật sẽ mang đến những khoảnh khắc hào hùng, lắng đọng, vừa gợi nhớ truyền thống, vừa khích lệ tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ hôm nay.

Chương trình năm nay được dàn dựng công phu với 3 chương, 15 tiết mục

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật chính luận giàu cảm xúc, chương trình tôn vinh ý chí quật cường, tinh thần yêu nước, đồng thời gửi gắm quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong hành trình đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới – xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Không chỉ dừng lại ở những trang sử hào hùng, "Sao Độc lập 2025" còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm gìn giữ, phát huy ngọn lửa truyền thống, đoàn kết một lòng để vượt qua thử thách, tiếp bước cha anh dựng xây Tổ quốc.

Bên cạnh truyền hình trực tiếp trên VTV1, chương trình còn được tiếp sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng truyền thông, để hàng triệu con tim Việt Nam cùng hòa chung nhịp đập tự hào và khát vọng.