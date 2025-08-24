HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Sao Độc lập" lan tỏa tinh thần yêu nước

Yến Anh

(NLĐO)- Chương trình nghệ thuật - chính luận đặc biệt "Sao Độc lập 2025" diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm tối 24-8.

Đây là một trong những sự kiện văn hóa trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Sao Độc lập" lan tỏa tinh thần yêu nước- Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Sao Độc lập"

Chương trình do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội tổ chức.

Cách mạng Tháng Tám 1945 là bản hùng ca vĩ đại, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời cũng là ngày ra đời của lực lượng Công an nhân dân. 80 năm qua, lực lượng này luôn song hành cùng đất nước, giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Với chủ đề "Vì một Việt Nam thịnh vượng", chương trình năm nay được kết cấu gồm 3 chương, 15 tiết mục với đa dạng thể loại: ca - múa - nhạc - lời bình, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại như hologram, laser, led 3D.

Chương 1 "Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay" tái hiện hành trình giành độc lập dân tộc, từ sự ra đời của Đảng năm 1930, sự kiện Tân Trào mùa thu 1945 đến Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, cùng những mốc son lịch sử như Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa Xuân 1975, các cuộc chiến bảo vệ biên giới. Trong đó, vai trò của lực lượng Công an nhân dân từ ngày đầu thành lập được khắc họa rõ nét.

Chương 2 "Hành trình dựng xây hòa bình" khắc họa chặng đường Đổi mới, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng đất nước. Bên cạnh đó là những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, lực lượng vũ trang - những con người đã và đang góp phần bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Chương 3 "Khát vọng Việt Nam thịnh vượng" mở ra viễn cảnh mới, hướng tới tổng kết 40 năm Đổi mới và Đại hội XIV của Đảng. Đây là bước chuẩn bị cho kỷ nguyên phát triển, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 - tròn 100 năm thành lập nước - Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, tất cả thành quả phát triển dành cho nhân dân.

Điểm nhấn của "Sao Độc lập 2025" là sự kết hợp sáng tạo giữa nghệ thuật biểu diễn truyền thống và công nghệ hiện đại. Hologram, laser, màn hình LED 3D và kỹ xảo sân khấu tiên tiến sẽ tạo nên những không gian thị giác ấn tượng, đưa khán giả trải qua các chặng đường lịch sử - từ ngày độc lập năm 1945 đến công cuộc đổi mới, hội nhập hôm nay.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, được yêu mến như NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, các ca sĩ Anh Tú, Đông Hùng, Hoàng Bách, Đỗ Tố Hoa, Hà An Huy, Viết Danh, Hoàng Hồng Ngọc, Minh Thúy, Bùi Hoàng Yến...

Được tổ chức thường niên từ năm 2016 đến nay, "Sao Độc lập" đã trở thành chương trình nghệ thuật mang tính chính luận - nghệ thuật lớn, vừa có giá trị tư tưởng sâu sắc, vừa tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm công dân.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tin liên quan

Chương trình "Sao Độc lập" kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Chương trình "Sao Độc lập" kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, lúc 20 giờ ngày 1-9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Sao Độc lập" năm 2023.

Sao Độc lập 2025 Sao Độc lập Quốc Khánh
