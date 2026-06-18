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Sao Mai 2026 tìm kiếm những giọng ca xuất sắc

Yến Anh

(NLĐO)- Giải Sao Mai 2026 chính thức khởi động, tìm kiếm những giọng ca xuất sắc trên toàn quốc.

Sau gần 3 thập kỷ đồng hành cùng đời sống âm nhạc Việt Nam, cuộc thi Sao Mai chính thức trở lại với mùa giải 2026. Chương trình mở đơn đăng ký từ ngày 16-6 đến 30-7, tiếp tục tìm kiếm và phát hiện những giọng hát triển vọng cho nền âm nhạc Việt Nam.

Sao Mai 2026 tìm kiếm những giọng ca xuất sắc - Ảnh 1.

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VTV, trao giải nhất Sao Mai 2022 cho các thí sinh Lan Quỳnh, Minh Ngọc và Trịnh Văn Núi

Tiền thân của Sao Mai là Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc, cuộc thi âm nhạc truyền hình đầu tiên được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vào cuối những năm 1990. Sự ra đời của chương trình được xem là một dấu mốc quan trọng, mở ra một hướng đi mới cho các sân chơi âm nhạc trên sóng truyền hình.

Ngay từ những mùa giải đầu tiên, Sao Mai đã xây dựng bản sắc riêng khi không đơn thuần là một cuộc thi giải trí mà hướng đến giá trị nghệ thuật và chuyên môn. Chương trình đặc biệt chú trọng việc gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, Sao Mai trở thành cái nôi của nhiều giọng ca nổi bật trong dòng nhạc dân gian và thính phòng. Những cái tên như Trọng Tấn, Anh Thơ hay Tân Nhàn đều trưởng thành từ sân khấu này. Không chỉ ghi dấu ấn trong hoạt động biểu diễn, họ còn góp phần gìn giữ và đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng qua nhiều thế hệ.

Sao Mai 2026 tìm kiếm những giọng ca xuất sắc - Ảnh 2.

Giải Sao Mai 2026 chính thức khởi động, tìm kiếm những giọng ca xuất sắc trên toàn quốc.

Thí sinh dự thi là công dân Việt Nam hoặc công dân gốc Việt mang quốc tịch nước ngoài, trong độ tuổi từ 18 đến 30, có khả năng thanh nhạc tốt, tư duy âm nhạc rõ ràng, khả năng xử lý tác phẩm và truyền tải cảm xúc hiệu quả. BTC nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 16-6 đến hết ngày 30-7.

Thí sinh đăng ký trực tuyến, gửi kèm căn cước còn hiệu lực và một video thể hiện khả năng ca hát. Sau giai đoạn tiếp nhận hồ sơ, vòng tuyển sinh sẽ được tổ chức tại hai khu vực Bắc và Nam.

Cụ thể, vòng tuyển sinh khu vực miền Nam diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8/2026 tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, địa chỉ 7 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM. Trong khi đó, khu vực miền Bắc sẽ được tổ chức từ ngày 7/8 đến 9/8/2026 tại Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Sau nhiều năm tổ chức, sức hút của Sao Mai không chỉ đến từ việc phát hiện các tài năng thanh nhạc mới mà còn nằm ở định hướng phát triển bền vững. Chương trình được nhiều khán giả xem là nơi tôn vinh những giá trị cốt lõi của âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc dân tộc và các dòng nhạc mang tính học thuật.

Trong bối cảnh nhiều sân chơi âm nhạc liên tục thay đổi để bắt kịp xu hướng giải trí, Sao Mai vẫn giữ định hướng riêng, tập trung vào chất lượng chuyên môn và khả năng phát hiện những giọng hát có tiềm năng phát triển lâu dài. Chính sự kiên định đó đã giúp chương trình duy trì vị thế của mình trong đời sống âm nhạc Việt Nam suốt gần 30 năm qua.

Với mùa giải 2026, Sao Mai tiếp tục mở ra cơ hội cho những giọng hát trẻ trên cả nước thể hiện khả năng, theo đuổi đam mê và tìm kiếm bước đệm trên con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Một thế hệ nghệ sĩ mới đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục được phát hiện và tỏa sáng từ sân khấu đã ghi dấu nhiều tên tuổi của âm nhạc Việt.

Sao Mai Sao mai 2026
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