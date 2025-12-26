Sao phim "Reply 1997" đón con đầu lòng năm 2026

Trang Allkpop dẫn nguồn tin độc quyền ngày 26-12 cho biết minh tinh Seo Ji-seung hiện đang mang thai con đầu lòng, dự kiến sẽ sinh con vào năm 2026. Tin vui đến sau khi cặp đôi này kết hôn từ cuối năm 2021.

Lee Si-uhn đang chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ đầu tiên

Tài tử Lee Si-uhn rất mong mỏi thiên thần nhỏ này. Anh từng chia sẻ trong chương trình "Adventure by Accident 4" của đài MBC, trước chuyến hành hương đến một ngôi chùa rằng mong mỏi có thêm thành viên mới.

"Năm nay, tôi quyết định nghiêm túc suy nghĩ về việc có thêm thành viên mới trong gia đình. Tôi mong ước điều đó thành sự thật" – Lee Si-uhn thổ lộ. Không lâu sau, mong ước được toại nguyện, minh tinh Seo Ji-seung mang thai.

Cặp đôi này công khai hẹn hò từ năm 2018 sau khoảng thời gian dài giữ mối quan hệ tiền bối – hậu bối thân thiết trong ngành. Sau khi công khai yêu đương, cả hai vẫn kín tiếng, không công bố ảnh chụp chung hay xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Bắt đầu sự nghiệp từ 2009, Lee Si-uhn tham gia nhiều phim: "Man To Man", "My Sassy Girl", "Two Cops"… Vai diễn Bang Sung-jae trong "Reply 1997" giúp tài tử tạo chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Sắp tới, anh xuất hiện trong loạt phim "Bloodhounds 2" của Netflix.

Seo Ji-seung tham gia nhiều phim: "Sharp 2", "For Her Son", "TV Novel", "Dear My Sister"...