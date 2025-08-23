HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nỗi lo đầu mùa của Hoàng Anh Gia Lai

TƯỜNG PHƯỚC

Với màn khởi đầu kém cỏi, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi bị đánh giá có nguy cơ rớt hạng cuối mùa này

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) phải hành quân đến sân nhà của CLB Hà Nội lúc 19 giờ 15 phút ngày 23-8 (FPT Play). Trong bối cảnh hiện tại, đội bóng của bầu Đức được dự báo khó có điểm ở vòng 2 V-League 2025-2026.

CLB Hà Nội lấy lại vị thế

CLB Hà Nội là một trong các ứng viên vô địch V-League mùa này song bất ngờ "trắng tay" trước CLB Công an TP HCM ở ngày ra quân. Đội bóng thủ đô chiêu mộ nhiều tân binh giỏi, sát cánh cùng dàn trụ cột kỳ cựu từng khoác áo tuyển quốc gia. Vì vậy, thầy trò ông Teguramori Makoto không mong muốn tiếp tục thua cuộc ở chặng đầu mùa giải mới.

Trận thua trên sân Thống Nhất được HLV Makoto đánh giá là "tai nạn", bởi chiến lược gia người Nhật Bản chưa từng đối đầu đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức, nên không nắm bắt rõ thực lực của đội bóng vừa đổi tên gọi.

Nỗi lo đầu mùa của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 1.

CLB Hoàng Anh Gia Lai (trái) khó có điểm khi chạm trán chủ nhà Hà Nội FC ở vòng 2 (Ảnh: VPF)

Bên cạnh đó, đội bóng thủ đô cũng thể hiện sự lúng túng, bộc lộ nhiều khuyết điểm trong những mảng miếng phối hợp, triển khai tấn công ở ngày đầu mùa giải. Hai bàn thua chóng vánh cũng khiến CLB Hà Nội không thể triển khai đấu pháp chiến thuật sở trường. Họ nôn nóng tấn công, dẫn đến bộc lộ nhiều sơ hở nơi hàng thủ.

Tuy nhiên, trở về sân nhà tiếp đón một đối thủ được đánh giá là yếu hơn ở vòng 2, CLB Hà Nội không chỉ có cơ hội thắng mà còn là dịp giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, siết lại đội hình, củng cố đấu pháp chiến thuật, cải thiện phong độ.

HAGL khó tìm niềm vui ở Hàng Đẫy

Nhận thất bại đến 3 bàn không gỡ ngay trên sân nhà Pleiku, CLB HAGL phải đứng cuối bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên của V-League mùa này. HAGL đang cho thấy hệ quả của việc không tăng cường lực lượng hùng hậu trước mùa giải. Sau khi chia tay nhiều trụ cột, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi chưa tìm được mảng ghép phù hợp giúp bộ khung vững vàng để vận hành nhuần nhuyễn đấu pháp chiến thuật.

Dưới thời Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành, đội bóng "phố núi" trẻ hóa lực lượng nòng cốt, mạnh dạn đôn lứa cầu thủ tiềm năng lên đội 1 thi đấu. Song sân chơi V-League dường như quá sức với dàn cầu thủ trẻ non kinh nghiệm mà CLB HAGL đang sử dụng.

Thống kê ở trận ra quân thua CLB Becamex TP HCM, HAGL chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng và số lần dứt điểm vượt trội nhưng hiệu quả khá kém - chỉ có 3 cú sút trúng đích trong tổng số 15 lần dứt điểm. Sau khi nhận bàn thua từ tình huống phạt đền, CLB HAGL nôn nóng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ và rơi vào "bẫy" phản công của đối phương.

Ban lãnh đạo kỳ vọng CLB HAGL sẽ sớm khơi lại bản sắc đá ban bật nhỏ, tấn công đa dạng. Nhưng với thực lực hiện tại, đội chủ sân Pleiku khó có thể lọt vào nhóm đua tranh ngôi vô địch các giải quốc nội, mà phải tiếp tục vất vả với mục tiêu trụ hạng V-League, giống như 2 mùa giải trước đó.

Vì vậy, dù HAGL từng thắng CLB Hà Nội 3 trong 5 cuộc đụng độ gần nhất song giới chuyên môn lẫn người hâm mộ khó tin thầy trò ông Lê Quang Trãi sẽ tạo bất ngờ tại sân Hàng Đẫy tối 23-8.

Hấp dẫn trên sân Bình Dương

Bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 1 V-League 2025-2026, CLB Becamex TP HCM còn gặp nhiều thuận lợi tại vòng 2. Đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Đức có lợi thế sân nhà khi tiếp đón CLB Công an Hà Nội (CAHN) lúc 18 giờ ngày 24-8 (FPT Play).

CLB CAHN sẽ là đối thủ xương xẩu khi đội bóng ngành công an sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu V-League. Tuy nhiên, CLB CAHN phải gồng sức ở nhiều đấu trường mùa này, với lịch thi đấu dày đặc. Vừa qua, Quang Hải và đồng đội phải di chuyển sang Thái Lan để chơi trận ra quân vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026.

Sau trận thua ngược BG Pathum United ngày 20-8, tinh thần của thầy trò ông Polking hẳn phần nào sa sút. Trong khoảng thời gian chưa đầy 4 ngày, lực lượng nòng cốt của CLB CAHN khó kịp hồi phục thể trạng để có thể hướng tới mục tiêu giành 3 điểm ở vòng 2 V-League 2025-2026.

Bên cạnh đó, lối chơi của Becamex TP HCM có nhiều đổi thay dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Anh Đức. Đội chủ sân Bình Dương không còn nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng đã biết cách tăng chất kết dính nội bộ khi vận hành chiến thuật phòng ngự phản công.

So tương quan lực lượng, CLB CAHN được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhưng Becamex TP HCM vẫn là "ẩn số" khó đoán ở mùa này. Hơn nữa, việc dẫn đầu bảng xếp hạng cũng là liều "doping" tinh thần hiệu quả đối với đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Đức trong trận đấu chào sân nhà ở mùa giải mới. 

"Cùng diễn ra lúc 18 giờ ngày 23-8 có các cặp đấu: Đà Nẵng - Hà Tĩnh, Ninh Bình - Thanh Hóa, SLNA - Nam Định, Hải Phòng - PVF-CAND.

Nỗi lo đầu mùa của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 2.


