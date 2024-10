Sao Việt "choáng" với showcase Hoàng Mỹ An

Hoàng Mỹ An với buổi ra mắt đầy ấn tượng

Hoàng Mỹ An bùng nổ với showcase debut hoành tráng, trình diễn vũ đạo ấn tượng cùng giọng hát live nội lực khiến dàn sao Việt choáng ngợp. Hoàng Mỹ An để lại ấn tượng với hình ảnh Bạch Khổng Tước trong chương trình "Ca sĩ mặt nạ".

Thành tích học tập của Hoàng Mỹ An cũng cực kỳ ấn tượng khi cùng lúc nhận được học bổng từ ba ngôi trường danh giá tại Mỹ: Đại học Nam California (University of Southern California), Học viện âm nhạc Berklee (Berklee College of Music), và Cao đẳng âm nhạc Los Angeles (Los Angeles College of Music). Năm 2022, cô xuất sắc tốt nghiệp Đại học Nam California với GPA gần như hoàn hảo 3.95/4.0, chuyên ngành Công nghiệp Âm nhạc.

EP "Phiêu An" là lấy cảm hứng từ cách mà Hoàng Mỹ An trải nghiệm cuộc sống hằng ngày rất tích cực và tràn đầy cảm xúc tươi sáng.

EP gồm 4 ca khúc được chọn lọc rất kỹ lưỡng, mang đậm màu sắc dance-pop, khắc họa bốn cung bậc cảm xúc khác nhau của Hoàng Mỹ An, đồng thời phản ánh câu chuyện chung của những cô gái trẻ trên hành trình khám phá cung bậc cảm xúc trong tình yêu và cuộc sống.

Mỗi bài hát đều có thể mang nhiều tầng ý nghĩa, nhưng vẫn luôn chứa đựng một nguồn năng lượng tươi mới. Dù trải nghiệm là tích cực hay tiêu cực, cả hai đều cần được đón nhận, vì chính sự tồn tại của cả hai thái cực mới làm nên một cuộc đời đáng sống và đáng khao khát.

Một sân khấu tuyệt đẹp

Sự kiện ra mắt EP "Phiêu An" của Hoàng Mỹ An đưa người tham dự vào một hành trình đậm chất nghệ thuật. Dàn sao Việt như Kathy Uyên, Á Hậu Thúy Vân, Đoan Trang, Liêu Hà Trinh, Mai Tiến Dũng, Vũ Thảo My, Lâm Vĩnh Hải, Phương Mỹ Chi, Hải Triều, Linh Chi, Đỗ Phú Quý... dành nhiều lời khen ngợi cho màn ra mắt ấn tượng của Hoàng Mỹ An.

Hoàng Mỹ An trong buổi showcase đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với những màn vũ đạo điêu luyện, kết hợp nhuần nhuyễn cùng giọng hát live đầy nội lực. Thần thái tự tin, mạnh mẽ, cùng sự quyến rũ nữ tính đã khắc họa rõ nét bản lĩnh sân khấu của nữ nghệ sĩ.

Hoàng Mỹ An không chỉ đem đến một EP tràn đầy cảm xúc mà còn tạo nên dấu ấn nghệ thuật độc đáo với "Phiêu An". Sự kiện ra mắt EP là hành trình cảm xúc đa chiều, từ sự tươi vui của tuổi trẻ đến những rung cảm sâu lắng và trưởng thành. Với màn trình diễn đầy sáng tạo cùng sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, Hoàng Mỹ An một lần nữa khẳng định tài năng đi đôi với tâm huyết của mình trong cả âm nhạc lẫn nghệ thuật trình diễn.