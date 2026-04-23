Sắp có phần tiếp nối phim "Vầng trăng thơ ấu" về Bác Hồ

Chiều 23-4, tại TPHCM, Hội Nhà văn TPHCM tổ chức buổi gặp gỡ với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận của văn nghệ sĩ", nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026) và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026).

Chương trình quy tụ nhiều văn nghệ sĩ từng có các tác phẩm viết về Bác như nhạc sĩ Trương Quang Lục, NSND Trà Giang, GS - nhà văn Trình Quang Phú, đại tá - nhà văn Trần Thế Tuyển, nhà biên kịch Đặng Thanh Bình, đạo diễn Hồ Ngọc Xum...

Tại buổi giao lưu, nhiều nghệ sĩ đã xúc động chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt trong những lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình sáng tạo các tác phẩm về Người.

Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: Công Sơn

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, cho biết thời gian qua hội đã thực hiện nhiều chương trình thơ, âm nhạc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những câu chuyện, ký ức được các văn nghệ sĩ chia sẻ tại buổi gặp gỡ, hội đang ấp ủ thực hiện cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh - nguồn cảm hứng vô tận của văn nghệ sĩ".

Ở tuổi 93, nhạc sĩ Trương Quang Lục vẫn minh mẫn, dí dỏm khi kể lại những lần gặp Bác. Ông nhớ lần đầu tiên được chứng kiến Bác đến thăm trường đại học cùng một nguyên thủ nước ngoài khi còn là sinh viên tập kết ra Bắc. Hình ảnh Bác thông thạo ngoại ngữ, trực tiếp giải thích lại lời của vị khách khiến ông vô cùng khâm phục.

Sau này, khi công tác tại Phú Thọ, ông tiếp tục có dịp gặp Bác trong một chuyến Người về thăm trường. "Bác nói chuyện cách tôi chỉ khoảng 30-40 m, gần gũi như một người ông trong gia đình" - nhạc sĩ kể.

Năm 1968, trước khi Bác đi xa, ông sáng tác ca khúc "Hoa sen Tháp Mười", phổ thơ Bảo Định Giang với hai câu thơ quen thuộc: "Tháp Mười đẹp bông sen/Nước Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ".

Nhạc sĩ Trương Quang Lục hiện có khoảng 20 ca khúc viết về Bác

NSND Trà Giang cũng chia sẻ bà từng mơ ước được gặp Bác từ thuở nhỏ, khi nhìn thấy hình ảnh thiếu nhi quây quần bên Người. Ước mơ ấy trở thành hiện thực khi bà tham dự Đại hội Văn nghệ toàn quốc năm 1962 với tư cách đại biểu trẻ tuổi nhất và vinh dự được tặng hoa cho Bác. Bà nhớ mãi lời căn dặn của Người: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy".

"Chúng tôi luôn thấm nhuần lời dạy đó suốt cả cuộc đời lao động nghệ thuật" - NSND Trà Giang xúc động nói.

Nhà văn Trình Quang Phú kể ông đã dành nhiều năm nghiên cứu cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi xuất bản tác phẩm "Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng" năm 1996, ông từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gợi ý tiếp tục nghiên cứu về 30 năm Bác hoạt động ở nước ngoài.

Từ những gợi mở đó, ông tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm như "Theo dấu chân Người", tái hiện hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo tác giả, cuốn sách đã tái bản 8 lần chỉ sau hơn một năm phát hành.

NSND xúc động kể lại những lần được gặp Bác Hồ và những lời dặn dò của Người đã theo bà suốt hành trình làm nghệ thuật. Ảnh: Công Sơn

Ở lĩnh vực điện ảnh, biên kịch Đặng Thanh Bình và đạo diễn Hồ Ngọc Xum cũng chia sẻ quá trình thực hiện phim "Vầng trăng thơ ấu" về thời niên thiếu của Bác. Đạo diễn Hồ Ngọc Xum cho biết đoàn phim từng quay trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Huế, nhiều ngày làm việc đến đêm muộn. Với ông, hành trình làm phim không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn giúp hiểu thêm về tuổi thơ nhiều gian khó nhưng giàu nghị lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ phim là câu chuyện diễn ra khoảng 5 năm, thời cậu bé Nguyễn Sinh Cung theo cha, mẹ và anh trai lần đầu vào Huế sinh sống (từ năm 1895 đến năm 1901). Tác phẩm được Nhà nước đặt hàng Hãng phim Giải Phóng sản xuất nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024) và 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2024).

Biên kịch Đặng Thanh Bình tiết lộ đang hoàn thiện kịch bản mới, được xem như phần tiếp nối của "Vầng trăng thơ ấu", hứa hẹn mang đến góc nhìn mới về cuộc đời của Bác trên màn ảnh.



