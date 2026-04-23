Sắp có phần tiếp nối phim "Vầng trăng thơ ấu" về Bác Hồ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Sắp có phần tiếp nối phim "Vầng trăng thơ ấu" về Bác Hồ

Kim Ngân

(NLĐO) - Biên kịch Đặng Thanh Bình cho biết đang hoàn thiện kịch bản được xem là phần tiếp nối "Vầng trăng thơ ấu", khai thác thêm cuộc đời Bác Hồ trên màn ảnh.

Chiều 23-4, tại TPHCM, Hội Nhà văn TPHCM tổ chức buổi gặp gỡ với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận của văn nghệ sĩ", nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026) và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026).

Chương trình quy tụ nhiều văn nghệ sĩ từng có các tác phẩm viết về Bác như nhạc sĩ Trương Quang Lục, NSND Trà Giang, GS - nhà văn Trình Quang Phú, đại tá - nhà văn Trần Thế Tuyển, nhà biên kịch Đặng Thanh Bình, đạo diễn Hồ Ngọc Xum...

Tại buổi giao lưu, nhiều nghệ sĩ đã xúc động chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt trong những lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình sáng tạo các tác phẩm về Người.

Sắp có phần tiếp nối phim "Vầng trăng thơ ấu" về Bác Hồ - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: Công Sơn

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, cho biết thời gian qua hội đã thực hiện nhiều chương trình thơ, âm nhạc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những câu chuyện, ký ức được các văn nghệ sĩ chia sẻ tại buổi gặp gỡ, hội đang ấp ủ thực hiện cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh - nguồn cảm hứng vô tận của văn nghệ sĩ".

Ở tuổi 93, nhạc sĩ Trương Quang Lục vẫn minh mẫn, dí dỏm khi kể lại những lần gặp Bác. Ông nhớ lần đầu tiên được chứng kiến Bác đến thăm trường đại học cùng một nguyên thủ nước ngoài khi còn là sinh viên tập kết ra Bắc. Hình ảnh Bác thông thạo ngoại ngữ, trực tiếp giải thích lại lời của vị khách khiến ông vô cùng khâm phục.

Sau này, khi công tác tại Phú Thọ, ông tiếp tục có dịp gặp Bác trong một chuyến Người về thăm trường. "Bác nói chuyện cách tôi chỉ khoảng 30-40 m, gần gũi như một người ông trong gia đình" - nhạc sĩ kể.

Năm 1968, trước khi Bác đi xa, ông sáng tác ca khúc "Hoa sen Tháp Mười", phổ thơ Bảo Định Giang với hai câu thơ quen thuộc: "Tháp Mười đẹp bông sen/Nước Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ".

Sắp có phần tiếp nối phim "Vầng trăng thơ ấu" về Bác Hồ - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Trương Quang Lục hiện có khoảng 20 ca khúc viết về Bác

NSND Trà Giang cũng chia sẻ bà từng mơ ước được gặp Bác từ thuở nhỏ, khi nhìn thấy hình ảnh thiếu nhi quây quần bên Người. Ước mơ ấy trở thành hiện thực khi bà tham dự Đại hội Văn nghệ toàn quốc năm 1962 với tư cách đại biểu trẻ tuổi nhất và vinh dự được tặng hoa cho Bác. Bà nhớ mãi lời căn dặn của Người: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy".

"Chúng tôi luôn thấm nhuần lời dạy đó suốt cả cuộc đời lao động nghệ thuật" - NSND Trà Giang xúc động nói.

Nhà văn Trình Quang Phú kể ông đã dành nhiều năm nghiên cứu cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi xuất bản tác phẩm "Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng" năm 1996, ông từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gợi ý tiếp tục nghiên cứu về 30 năm Bác hoạt động ở nước ngoài.

Từ những gợi mở đó, ông tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm như "Theo dấu chân Người", tái hiện hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo tác giả, cuốn sách đã tái bản 8 lần chỉ sau hơn một năm phát hành.

Sắp có phần tiếp nối phim "Vầng trăng thơ ấu" về Bác Hồ - Ảnh 3.

NSND xúc động kể lại những lần được gặp Bác Hồ và những lời dặn dò của Người đã theo bà suốt hành trình làm nghệ thuật. Ảnh: Công Sơn

Ở lĩnh vực điện ảnh, biên kịch Đặng Thanh Bình và đạo diễn Hồ Ngọc Xum cũng chia sẻ quá trình thực hiện phim "Vầng trăng thơ ấu" về thời niên thiếu của Bác. Đạo diễn Hồ Ngọc Xum cho biết đoàn phim từng quay trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Huế, nhiều ngày làm việc đến đêm muộn. Với ông, hành trình làm phim không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn giúp hiểu thêm về tuổi thơ nhiều gian khó nhưng giàu nghị lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ phim là câu chuyện diễn ra khoảng 5 năm, thời cậu bé Nguyễn Sinh Cung theo cha, mẹ và anh trai lần đầu vào Huế sinh sống (từ năm 1895 đến năm 1901). Tác phẩm được Nhà nước đặt hàng Hãng phim Giải Phóng sản xuất nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024) và 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2024).

Biên kịch Đặng Thanh Bình tiết lộ đang hoàn thiện kịch bản mới, được xem như phần tiếp nối của "Vầng trăng thơ ấu", hứa hẹn mang đến góc nhìn mới về cuộc đời của Bác trên màn ảnh.


Tin liên quan

Ký ức Côn Đảo trong không gian tủ sách cộng đồng

(NLĐO) - Tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo” góp phần lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng.

TPHCM tổ chức triển lãm ảnh quy mô lớn

(NLĐO) - Hơn 300 tác phẩm ảnh được trưng bày tại TPHCM, tái hiện lịch sử hào hùng dân tộc và hành trình phát triển của thành phố sau 51 năm thống nhất.

Hội Nhà văn TP HCM vinh danh tác phẩm có dấu ấn đời sống

(NLĐO) - Lễ tổng kết, trao giải văn học 2025 của Hội Nhà văn TP HCM tôn vinh sáng tạo gắn đời sống, khẳng định vai trò người cầm bút hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh văn nghệ sĩ nguồn cảm hứng Hội Nhà văn TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo