TPHCM tổ chức triển lãm ảnh quy mô lớn

Sáng 23-4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, TPHCM), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy TPHCM cùng các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với hai chủ đề "Việt Nam - Một dải non sông" và "Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn".

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước lễ khai mạc, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo TP HCM do ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026), đồng thời hướng đến kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026) và 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, nhấn mạnh Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, hoàn thành sứ mệnh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất và phát triển.

Theo bà, tác phẩm tại triển lãm đã khắc họa sinh động vẻ đẹp đất nước từ miền núi, biên giới đến biển đảo, đồng thời phản ánh đời sống, lao động, chiến đấu của người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

"Triển lãm không chỉ là sự hội tụ của những tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh, mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai để thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về giá trị của hòa bình, để mỗi người dân thêm yêu và tự hào về một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - bà nhấn mạnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Trong đó, triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Việt Nam - Một dải non sông" giới thiệu 153 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hai cuộc thi ảnh "Tự hào một dải biên cương" và "Tổ quốc bên bờ sóng" giai đoạn 2020-2025. Các tác phẩm khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, con người Việt Nam từ vùng biên giới, miền núi đến biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; phản ánh đời sống lao động, sinh hoạt của người dân và cán bộ, chiến sĩ trên khắp mọi miền đất nước.

Song song đó, triển lãm "Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn" giới thiệu 100 ảnh màu và trắng đen tái hiện cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như hành trình xây dựng, phát triển của TP HCM sau ngày đất nước thống nhất.

Các đại biểu và chiến sĩ tham quan triển lãm ảnh "Việt Nam - Một dải non sông"

Nhiều hình ảnh tại triển lãm ghi lại quá trình thành phố vượt qua khó khăn sau chiến tranh, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, từng bước khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và hướng đến mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Cùng thời điểm, TP HCM cũng tổ chức thêm hai triển lãm chuyên đề gồm "Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước: Những khoảnh khắc đáng nhớ" với 40 ảnh nghệ thuật tại đường Đồng Khởi và "Giai cấp công nhân TP HCM đồng hành cùng khát vọng vươn mình của dân tộc" với 55 ảnh tại tuyến đường Nguyễn Du - Đồng Khởi.

Các triển lãm diễn ra từ ngày 23-4 đến hết ngày 12-5, phục vụ người dân và du khách tham quan.



