Ngày 20- 5, tại Khu Công nghệ cao TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ khởi công xây dựng hai tòa nhà thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao gồm Global Hub và Innovation Hub.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, cho biết dự án Trung tâm Phát triển công nghệ cao được đầu tư với tổng kinh phí hơn 1.100 tỉ đồng, đã đưa vào hoạt động một phần từ năm 2021 và từng bước khẳng định vai trò trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của nhà trường.

Trong giai đoạn phát triển mới, trường tiếp tục đầu tư xây dựng thêm hai công trình Global Hub và Innovation Hub với tổng mức kinh phí hơn 300 tỉ đồng. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược xây dựng mô hình ĐH đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Theo đó, tòa nhà Global Hub sẽ gồm Viện Đào tạo các chương trình Quốc tế và Viện Nghiên cứu, giảng dạy ngoại ngữ. Trong khi đó, Innovation Hub là nơi đặt các đơn vị gồm Viện Nghiên cứu tin học, Viện Nghiên cứu đào tạo theo yêu cầu xã hội, Viện Xúc tiến quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên.

Dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ năng và năng lực hội nhập cho sinh viên trong bối cảnh mới. Theo TS Nguyễn Mai Lan, cụm công trình dự kiến đưa vào khai thác từ đầu năm 2028, đồng thời đóng vai trò mắt xích quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục – công nghệ cao của trường.

Sau khi hoàn thiện, Trung tâm Phát triển công nghệ cao sẽ trở thành biểu tượng cho khát vọng xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nơi tri thức và công nghệ được nuôi dưỡng, chuyển hóa thành các giá trị thực tiễn cho xã hội.

Công trình cũng được kỳ vọng trở thành không gian để sinh viên thực hành, nghiên cứu, sáng tạo trong môi trường đạt chuẩn quốc tế; đồng thời kết nối nhà khoa học, giảng viên và doanh nghiệp để thúc đẩy các ý tưởng đột phá. Đây là dự án thứ hai của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tại Khu Công nghệ cao TPHCM.