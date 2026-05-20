Giáo dục

Sắp có tổ hợp công nghệ hiện đại hơn 300 tỉ đồng tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành TPHCM

Huy Lân

(NLĐO)-Trường ĐH Nguyễn Tất Thành khởi công hai tòa nhà mới tại Khu Công nghệ cao TPHCM, tổng vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng.

Ngày 20- 5, tại Khu Công nghệ cao TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ khởi công xây dựng hai tòa nhà thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao gồm Global Hub và Innovation Hub.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, cho biết dự án Trung tâm Phát triển công nghệ cao được đầu tư với tổng kinh phí hơn 1.100 tỉ đồng, đã đưa vào hoạt động một phần từ năm 2021 và từng bước khẳng định vai trò trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của nhà trường.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xây tổ hợp công nghệ hơn 300 tỷ đồng - Ảnh 1.

TS Nguyễn Mai Lan

Trong giai đoạn phát triển mới, trường tiếp tục đầu tư xây dựng thêm hai công trình Global Hub và Innovation Hub với tổng mức kinh phí hơn 300 tỉ đồng. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược xây dựng mô hình ĐH đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Theo đó, tòa nhà Global Hub sẽ gồm Viện Đào tạo các chương trình Quốc tế và Viện Nghiên cứu, giảng dạy ngoại ngữ. Trong khi đó, Innovation Hub là nơi đặt các đơn vị gồm Viện Nghiên cứu tin học, Viện Nghiên cứu đào tạo theo yêu cầu xã hội, Viện Xúc tiến quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xây tổ hợp công nghệ hơn 300 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành khởi công xây dựng Global Hub và Innovation Hub.

Dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ năng và năng lực hội nhập cho sinh viên trong bối cảnh mới. Theo TS Nguyễn Mai Lan, cụm công trình dự kiến đưa vào khai thác từ đầu năm 2028, đồng thời đóng vai trò mắt xích quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục – công nghệ cao của trường.

Sau khi hoàn thiện, Trung tâm Phát triển công nghệ cao sẽ trở thành biểu tượng cho khát vọng xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nơi tri thức và công nghệ được nuôi dưỡng, chuyển hóa thành các giá trị thực tiễn cho xã hội.

Công trình cũng được kỳ vọng trở thành không gian để sinh viên thực hành, nghiên cứu, sáng tạo trong môi trường đạt chuẩn quốc tế; đồng thời kết nối nhà khoa học, giảng viên và doanh nghiệp để thúc đẩy các ý tưởng đột phá. Đây là dự án thứ hai của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tại Khu Công nghệ cao TPHCM.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành TP HCM lần đầu có tên trong xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành TP HCM lần đầu có tên trong xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới

(NLĐO) - Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới năm 2026. Việt Nam có 11 đại diện, cao nhất từ trước đến nay.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm sàn nhóm ngành sức khỏe, cao nhất 20,5 điểm

(NLĐO) - Sáng 22-7, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm sàn nhóm ngành sức khỏe, ngành y khoa và răng - hàm - mặt dẫn đầu điểm số.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành mở 4 ngành mới

(NLĐO) - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết mở thêm 4 ngành mới về lĩnh vực khoa học sức khoẻ và giáo dục, nâng tổng số ngành mà trường đào tạo lên 53.

Khu Công nghệ cao Trường ĐH Nguyễn Tất Thành PGS- TS Nguyễn Kim Hồng Global Hub Innovation Hub TS nguyễn Mai Lan
