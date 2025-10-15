HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Sắp mở lại phiên tòa tranh chấp thừa kế tài sản của cố diễn viên Đức Tiến

Trần Thái

(NLĐO) - TAND TP HCM sẽ mở lại phiên xét xử từng bị hoãn.

TAND TP HCM dự kiến mở lại phiên xét xử vụ tranh chấp thừa kế tài sản giữa bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến; từng đăng quang Hoa hậu Áo dài Dallas tại Mỹ) và bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột cố diễn viên) vào ngày 28-10 tới.

Trước đó, phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 13-10 đã phải hoãn lại do luật sư phía bị đơn có đơn xin hoãn.

Theo hồ sơ vụ án, TAND TP HCM đã nhiều lần tổ chức hòa giải giữa hai bên nhưng không đạt kết quả. Tại các buổi hòa giải, hai bên thống nhất công khai kết quả định giá các bất động sản liên quan đến tranh chấp, với tổng giá trị hơn 7,2 tỉ đồng.

Sắp mở lại phiên tòa tranh chấp thừa kế tài sản của cố diễn viên Đức Tiến - Ảnh 1.

Diễn viên, người mẫu Đức Tiến lúc sinh thời

Trong đơn khởi kiện, bà Nguyễn Bình Phương cho rằng gia đình bà từng nhiều lần gửi tiền từ Mỹ về Việt Nam để hỗ trợ cố diễn viên mua đất, xây nhà tại TP HCM trước khi cả hai làm đám cưới, với tổng số tiền khoảng 50.000 USD.

Đối với thửa đất ở tỉnh Long An (nay là Tây Ninh), tuy đứng tên Đức Tiến, bà Phương cho rằng đây cũng là tài sản hình thành từ tiền bà gửi về, nên bà giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị tòa công nhận quyền thừa kế của mình theo di chúc. Ngoài ra, thanh toán cho bà Nguyễn Ngọc Ánh phần giá trị tương đương 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc vào di chúc; xác định những người thừa kế hợp pháp của cố diễn viên gồm mẹ ruột (bà Ánh) và con gái chung (sinh năm 2020).

Phía bà Nguyễn Ngọc Ánh lại cho rằng căn nhà tại TP HCM được bà cùng con trai mua năm 2009, chỉ đứng tên Đức Tiến. Khi con trai sang Mỹ định cư cùng vợ vào năm 2011, bà vẫn ở lại Việt Nam, tiếp tục quản lý và đóng thuế cho căn nhà này. Bà Ánh cho rằng thửa đất ở Long An là tài sản chung của vợ chồng bà, nên bà có quyền hưởng một phần trong 50% di sản của Đức Tiến. 

Bà Ánh cũng đề nghị tòa hủy bỏ bản di chúc mà cố diễn viên lập tại Mỹ vào tháng 8-2023, trong đó để lại toàn bộ tài sản cho vợ. Theo bà, di chúc này không phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Tin liên quan

Mẹ và vợ cố diễn viên Đức Tiến “trải lòng” trước ngày tòa mở phiên sơ thẩm

Mẹ và vợ cố diễn viên Đức Tiến “trải lòng” trước ngày tòa mở phiên sơ thẩm

(NLĐO) - Phiên xử tới đây hứa hẹn sẽ làm rõ nhiều khúc mắc phía sau câu chuyện gia đình cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến, được công chúng quan tâm

Tranh chấp thừa kế tài sản giữa vợ và mẹ cố diễn viên Đức Tiến: Tòa dự kiến ngày xét xử

(NLĐO) - Trước đó, tòa đã nhiều lần tổ chức hòa giải cho hai bên nhưng không thành.

Vợ cố nghệ sĩ Đức Tiến muốn rạch ròi quyền thừa kế với mẹ chồng

(NLĐO) - Gần một năm sau ngày nghệ sĩ Đức Tiến qua đời, hai người phụ nữ đưa nhau ra tòa để phân định quyền thừa kế tài sản.

Đức Tiến
