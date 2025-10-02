HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ sạt lở vùi lấp 4 người trong gia đình: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ sạt lở đất đất vùi lấp 4 người trong một gia đình.

Vào khoảng 10 giờ 14 phút ngày 2-10, lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Thái Nguyên đã tìm thấy thi thể bà H.T.D., nạn nhân đầu tiên trong số 4 người bị vùi lấp do sạt lở đất xảy ra sáng 30-9.

Tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại Lũng Cú , Thái Nguyên - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Ngay sau khi phát hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại trong điều kiện thời tiết tiếp tục mưa, đất đá trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào sáng 30-9, tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, đất đá từ trên núi bất ngờ sạt lở vùi lấp toàn bộ ngôi nhà của ông V.C.S. (SN 1982, thôn Mã Lầu) khiến 4 người trong gia đình mất tích, gồm: Ông V.C.S., bà H.T.D., (SN 1980); chị V.X.H. (SN 2003), anh V.M.H. (SN 2004).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Lũng Cú đã huy động hơn 100 người, gồm các lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng, công an và người dân đến hiện trường để tìm kiếm người mất tích; đồng thời di dời các hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn lại, tuy nhiên, thời tiết trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa, nguy cơ đất đá sạt lở khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Vụ sạt lở vùi lấp 4 người trong gia đình: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên - Ảnh 1.

 

nguy cơ sạt lở sạt lở đất lực lượng chức năng thi thể nạn nhân tìm thấy thi thể người mất tích
