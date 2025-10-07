HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sạt lở đất vùi lấp 2 vợ chồng ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đang ở trong khu lán trại trên nương rẫy, 2 vợ chồng ở xã biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị đất trên núi sạt lở vùi lấp dẫn tới tử vong

Ngày 7-10, tin từ UBND xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng ở bản Đoàn Kết tử vong.

Sạt lở đất vùi lấp 2 vợ chồng ở xã biên giới Thanh Hóa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 2 vợ chồng ở xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa bị vùi lấp dẫn tới tử vong. Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, trong đêm 6-10, trên địa bàn đã xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở nhiều nơi.

Trong đêm tối, vụ một vụ sạt lở đất từ trên núi ở khu vực thôn Đoàn Kết (xã Mường Lát) đã ập xuống khu lán trại làm nương rẫy khiến vợ chồng ông Lương Văn Ch. (SN 1971) và bà Lò Thị P. (SN 1977) bị vùi lấp.

Sạt lở đất vùi lấp 2 vợ chồng ở xã biên giới Thanh Hóa - Ảnh 2.

Thi thể các nạn nhân đang được gia đình đưa về quê lo hậu sự

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp. Khi được tìm thấy, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Ngoài thiệt hại về người, trên địa bàn thôn Chiên Pục (xã Mường Lát) còn có 4 hộ dân bị thiệt hại nặng về tài sản, trong đó hộ gia đình ông Hà Văn Thường (SN 1973) bị sập hoàn toàn nhà cửa.

Sạt lở đất vùi lấp 2 vợ chồng ở xã biên giới Thanh Hóa - Ảnh 3.

Lực lượng Biên phòng giúp dân khắc phục hậu quả. Ảnh Biên phòng cung cấp

Hiện, địa phương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đang hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Sạt lở đất vùi lấp 2 vợ chồng ở xã biên giới Thanh Hóa - Ảnh 4.

Sạt lở đất vùi lấp 2 vợ chồng ở xã biên giới Thanh Hóa - Ảnh 5.

Sạt lở đất vùi lấp 2 vợ chồng ở xã biên giới Thanh Hóa - Ảnh 6.

Sạt lở đất vùi lấp 2 vợ chồng ở xã biên giới Thanh Hóa - Ảnh 7.

 

tỉnh Thanh Hóa sạt lở đất Bộ đội biên phòng vùi lấp 2 vợ chồng bị vùi lấp xã biên giới Mường Lát
