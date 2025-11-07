Bãi biển Đà Nẵng ngổn ngang sau bão số 13 Kalmaegi

Sáng 7-11, tuyến biển đường Hoàng Sa (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tiêu điều sau khi bão số 13 quét qua trong đêm.

Toàn bộ dải bờ biển đường Hoàng Sa dài khoảng 3km từ đoạn giao với đường Vũ Ngọc Nhạ đến công viên biển Đông phủ kín rác thải, cây cối gãy đổ và cát do sóng lớn đánh dạt vào.

Bờ biển đường Hoàng Sa, TP Đà Nẵng ngổn ngang sau bão số 13

Cát bị sóng lớn đánh vào đọng thành lớp dày trên đường Hoàng Sa

Nhiều cây dừa bị ngã đổ, rác thải tấp đầy bờ biển

Rác sinh hoạt, rác từ cây cối, ngư cụ... nằm la liệt dọc bãi biển

Công nhân môi trường dọn dẹp ngay trong sáng 7-11

Sóng mạnh khiến hàng loạt cây dừa ven biển bị bật gốc, nằm đổ thành hàng dài, xen lẫn với các mảng thực bì mục nát.

Quân đội cùng tham gia dọn dẹp

Mặt đường Hoàng Sa cũng bị cát và rác thải tràn phủ

Nhiều vị trí xuất hiện các lớp cát dày, cành cây gãy và thân cây lớn chắn ngang mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông

Rác chất thành đống trên vỉa hè đường Hoàng Sa

Công tác xử lý vệ sinh môi trường, thu gom rác và khơi thông các tuyến thoát nước đang được triển khai

Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng cho biết công tác khắc phục sẽ được thực hiện xong trong ngày 7-11 để sớm trả lại diện mạo sạch đẹp cho tuyến biển Hoàng Sa