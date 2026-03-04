Sắp xét xử vụ mang quan tài đòi nợ chủ hụi gây xôn xao dư luận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Sắp xét xử vụ mang quan tài đòi nợ chủ hụi gây xôn xao dư luận

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Tòa án sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 27 bị cáo trong vụ mang quan tài, thuê người làm ảnh thờ để gây áp lực đòi nợ chủ hụi tại TP Phan Thiết cũ

TAND Khu vực 10 – Lâm Đồng vừa có thông báo về việc bổ sung người tham gia tố tụng và thay đổi thời gian mở phiên tòa xét xử vụ án "mang quan tài đòi nợ" gây xôn xao dư luận tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) trước đây.

Các bị cáo là những người mang quan tài, chủ trại hòm, thợ làm ảnh thờ... phục vụ việc gây áp lực đòi nợ chủ hụi tại Phan Thiết đã bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 26-1-2026, Tòa án đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với 27 bị cáo trong vụ án hình sự xảy ra tại Phan Thiết. Tuy nhiên, trong quyết định này còn thiếu thành phần người tham gia tố tụng nên tòa án đã bổ sung theo quy định.

Đáng chú ý, do vụ án có nhiều người tham gia tố tụng, số lượng bị cáo đông (27 bị cáo) nên cần thêm thời gian để tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử và các văn bản tố tụng liên quan, bảo đảm quyền tranh tụng của các bên. Vì vậy, TAND Khu vực 10 – Lâm Đồng quyết định thay đổi thời gian mở phiên tòa.

Theo đó, phiên tòa sơ thẩm sẽ được mở vào lúc 8 giờ ngày 18-3-2026 tại trụ sở TAND Khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng. Các nội dung khác của quyết định đưa vụ án ra xét xử không thay đổi.

Sắp xét xử vụ mang quan tài đòi nợ chủ hụi gây xôn xao Phan Thiết - Ảnh 1.

Quan tài được đặt trước nhà chủ hụi Ngô Thị Loan Chi tháng 11-2023

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can trong vụ việc mang quan tài, thuê chủ trại hòm và thợ làm ảnh thờ đến trước nhà một chủ hụi tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết cũ (nay là phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) để gây áp lực đòi tiền. Hành vi này được xác định gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương và tạo bức xúc trong dư luận.

Vụ việc từng thu hút sự chú ý lớn khi nhóm người tổ chức đưa quan tài đến trước nhà chủ hụi, chuẩn bị di ảnh, vàng mã tang lễ như một hình thức đe dọa tinh thần nhằm buộc trả tiền hụi. Sau quá trình điều tra, 27 liên quan đã bị khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, do bức xúc trước việc chủ hụi Ngô Thị Loan Chi đã bỏ đi khởi nơi cư trú, trưa 10-11-2023, hàng chục người chơi hụi mang theo quan tài, vàng mã kéo đến trước nhà bà Chi để gây áp lực, đòi nợ.

Tại căn nhà của bà Chi, dù đã đóng kín cửa nhưng các con hụi vẫn mang quan tài, chuối xanh, cáo phó kèm khung ảnh thờ là hình của bà Chi để đặt trước nhà.

Đến ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (cũ) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Loan Chi về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đường dây hụi hàng chục tỉ đồng trên địa bàn Phan Thiết.

Tin liên quan

Thủ đoạn chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng của một chủ hụi ở Tây Ninh

Thủ đoạn chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng của một chủ hụi ở Tây Ninh

(NLĐO) - Lâm Thị Phấn đã chiếm đoạt gần 1,2 tỉ đồng của 54 người tham gia.

Vợ chồng chủ hụi đột nhiên "biến mất", 20 người tập trung livestream lên MXH

(NLĐO) - Phát hiện hai vợ chồng chủ hụi “biến mất”, khoảng 20 người tập trung trước cửa hàng trái cây livestream lên MXH.

Chủ hụi “Chi Eilly” lãnh án

(NLĐO) - Bằng thủ đoạn tổ chức hụi trên Facebook và giả mạo hụi viên để hốt hụi, Ngô Thị Loan Chi đã chiếm đoạt gần 395 triệu đồng

Lâm Đồng Phan Thiết chủ hụi xét xử chủ hụi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo