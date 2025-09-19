(NLĐO) - Những vết nứt, nhà bỏ hoang và công trình dở dang phơi bày thực trạng sạt lở dai dẳng ở bán đảo Thanh Đa.
Công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa được chia thành 4 đoạn, triển khai từ nhiều năm trước, trong đó đoạn 1 đã đưa vào sử dụng. Ba đoạn còn lại, dài gần 9 km, vẫn ì ạch, tiến độ không như mong đợi.
Cụ thể, đoạn 2 dài 2,9 km (từ thượng lưu kênh Thanh Đa đến xưởng cơ khí Tiền Phong), đoạn 3 dài 4 km (từ xưởng cơ khí Tiền Phong đến ngã ba rạch Chùa), đoạn 4 dài 2,8 km (từ rạch Chùa đến ngã ba sông Sài Gòn – hạ lưu kênh Thanh Đa).
Tại chân cầu Kinh Thanh Đa (phường Bình Thạnh), từng mảng đất dưới bờ kênh đổ rạt, hình thành những vết sụt lún sâu hoắm. Vỉa hè lồi lõm, nứt toác, nhiều đoạn phải treo biển cảnh báo nguy hiểm. Người dân cho biết nhiều năm nay không ai còn dám sống sát bờ kênh vì nỗi lo sạt lở bất ngờ.
Bao giờ Thanh Đa thoát cảnh treo dự án và sạt lở? - CLIP: NGỌC QUÝ
