Thời sự

Đèo Prenn vẫn còn thời hạn bảo hành đến 12-2025

Trường Nguyên

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu sớm xác định nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý để tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với sạt lở đèo Prenn.

Ngày 17-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến đường đèo Prenn, đoạn Km224+600 - Km224+700, phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Clip: Cận cảnh đoạn sạt lở trên đèo Prenn

TIN LIÊN QUAN

Theo UBND tỉnh, do ảnh hưởng các đợt mưa lớn, kéo dài từ tối ngày 15-11 đến khoảng 9 giờ sáng 17-11, tuyến đường đèo Prenn hướng từ Đà Lạt đi cao tốc Liên Khương – Prenn, đoạn từ Km224+600 - Km224+700 xảy ra sạt lở khoảng 7,5 m bề rộng mặt đường và tường chắn taluy âm.

Chính quyền địa phương nhận định, khu vực này có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không kịp thời có biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm; di dời các hộ dân xung quanh khu vực sạt trượt đến nơi an toàn.

Các đơn vị theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai; sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại đèo Prenn; xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý, sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt; đề xuất phương án xử lý để tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Sạt lở đèo Prenn: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai - Ảnh 1.

Tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến đường đèo Prenn sau khi xảy ra sạt lở.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức di dời, sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực chân đồi, núi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm thuộc khu vực sạt lở nêu trên. Tuyệt đối không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Đèo Prenn đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn khởi công tháng 2-2023, tổng vốn đầu tư khoảng 553 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả - Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả. Dự án được đưa vào lưu thông toàn tuyến trước Tết Giáp Thìn 2024.

Sạt lở đèo Prenn: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai - Ảnh 2.

Đèo Prenn có thời hạn bảo hành đến 17-12-2025. Ảnh tư liệu.

Theo đó, biên bản bàn giao, tiếp nhận quản lý khai thác và bảo trì đường đèo Prenn giữa Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng (chủ đầu tư), nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế và UBND TP Đà Lạt (cũ) được lập vào ngày 17-12-2024.

Tại biên bản này, công trình dự án đường đèo Prenn đạt yêu cầu kĩ thuật, đảm bảo chất lượng theo thông báo của Sở Giao thông vận tải (cũ). UBND TP Đà Lạt (cũ) tiếp nhận đưa công trình vào sử dụng.

Công trình này được bảo hành thời gian 12 tháng, tính từ ngày 17-12-2024 đến hết ngày 17-12-2025. Như vậy, công trình đường đèo Prenn vẫn còn 1 tháng bảo hành. Thời điểm tiếp nhận, UBND TP Đà Lạt (cũ) đề nghị trong thời gian còn bảo hành, đơn vị thi công thực hiện duy tu, sửa chữa theo hợp đồng đã ký và quy định pháp luật.

