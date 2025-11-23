Sáng 23-11, ông Phan Mười, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, cho biết đã yêu cầu lực lượng chức năng đưa phương tiện, nhân công để khắc phục vị trí sạt lở trên Quốc lộ 24.



Vào rạng sáng cùng ngày, tại Km112+600 (Quốc lộ 24), đoạn qua xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra sạt lở lớn, hàng ngàn mét khối đất đá từ taluy đổ ập xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây chia cắt hoàn toàn tuyến.

Hàng ngàn mét khối đổ sập chia cắt Quốc lộ 24

Tại hiện trường, một đoạn đường dài khoảng 60m bị vùi lấp trong đất từ 3,5–4m. Nhiều phương tiện khi di chuyển đến 2 đầu điểm sạt lở đã phải quay đầu, hoặc xếp thành hàng dài chờ đợi thông tuyến.

Đơn vị thi công đang đưa 2 xe múc khẩn trương đến hiện trường, triển khai san gạt ở hai đầu điểm sạt lở để sớm thông tuyến.

Cùng với đó, khuyến cáo người tham gia giao thông tạm thời chọn lộ trình khác để đảm bảo an toàn.

Hiện trường sạt lở tại Quốc lộ 24

Quốc lộ 24 là tuyến kết nối Quảng Ngãi với Tây Nguyên, có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực Trung – Tây Nguyên. Sạt lở đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân và du khách.