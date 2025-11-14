Sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng, 7 người mất liên lạc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng, 7 người mất liên lạc

Trần Thường

(NLĐO) – Giữa lúc trời nắng, một quả đồi đổ ập xuống vùi lấp cả một đoạn đường, có 7 người dân vào khu vực này sản xuất, cơ quan chức năng đang cố gắng liên lạc

Trưa 14-11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở núi rất lớn.

Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng cùng ngày, tại khu vực thôn Bức (xã Hùng Sơn) - đoạn giáp ranh với xã Ch'Ơm và xã Gary cũ.

Clip ghi lại cảnh sạt lở kinh hoàng ở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng (clip do UBND xã cung cấp)

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, cho biết khu vực xảy ra sạt lở là rừng tự nhiên. Đất đá từ quả đồi tràn xuống vùi lấp cả một đoạn của tuyến đường ĐH 4.

Đáng chú ý, theo báo cáo của trưởng thôn, tại khu vực sạt lở có 7 người dân đi sản xuất, phía dưới điểm sạt lở là ruộng rẫy của người dân. Hiện đang mất liên lạc với những người này, cơ quan chức năng đang cố gắng liên hệ với họ.

Sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng, 7 người mất liên lạc - Ảnh 1.

Sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng, 7 người mất liên lạc - Ảnh 2.

Khu vực xảy ra sạt lở kinh hoàng (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn cung cấp)

"Chúng tôi vẫn đang cố gắng liên hệ với người dân. Hy vọng họ sợ quá nên bỏ chạy vào rừng hay ở đâu gần đó" – ông An nói.

Ông An cho biết bản thân ông và các lực lượng chức năng đang có mặt gần khu vực sạt lở nhưng vẫn chưa tiếp cận được hiện trường để ghi nhận thêm về tình hình.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Như Dubai, dù có quỹ đất rộng, họ vẫn lấn biển để tạo không gian đặc biệt…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Như Dubai, dù có quỹ đất rộng, họ vẫn lấn biển để tạo không gian đặc biệt…

(NLĐO) - Ngày 13-11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I

Báo Người Lao Động hỗ trợ 500 triệu đồng giúp Đà Nẵng xây lại nhà dân bị sập sau lũ

(NLĐO) - Từ số tiền Báo Người Lao Động trao tặng, TP Đà Nẵng hỗ trợ trực tiếp vào kinh phí xây lại nhà cho các hộ dân bị sập hoàn toàn sau lũ.

Sạt lở hàng trăm nghìn mét khối đất đá, Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng bị chia cắt

(NLĐO) – Tuyến Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm ngàn mét khối đất đá tràn xuống đường, sau hơn 10 ngày vẫn chưa thể thông xe ô tô.

Đà Nẵng lực lượng chức năng cơ quan chức năng Chủ tịch UBND đáng chú ý rừng tự nhiên sạt lở núi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo