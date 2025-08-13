HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Thông tin mới vụ sạt lở quán cà phê Tây Hồ khiến 2 người chết ở Đà Lạt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Hai nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở taluy quán cà phê Tây Hồ (phường Xuân Trường – Đà Lạt) mới chỉ 16 tuổi

Ngày 13-8, UBND phường Xuân Trường – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã có văn bản thông tin về vụ việc sạt lở bờ taluy tại quán cà phê Tây Hồ (hẻm 108 Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) khiến 2 người tử vong.

Sạt lở quán cà phê Tây Hồ Đà Lạt khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở bờ taluy tại quán cà phê "view" Tây Hồ tại phường Xuân Trường - Đà Lạt khiến 2 người tử vong vào chiều 12-8.

Theo đó, chủ khu đất xây dựng quán cà phê Tây Hồ là ông N.Đ.A. Bờ ta luy bị sạt lở được xây dựng từ năm 2015. 

Hai nạn nhân là N.T.D.Q. và D.T.N. (cùng 16 tuổi, ngụ xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Khu đất quán cà phê Tây Hồ có quy hoạch sử dụng là đất nông nghiệp, có độ dốc cao, giáp bên rừng thông nên được tận dụng làm quán cà phê ngắm cảnh từ trên cao. Nơi này trước đây là khu vực sản xuất rau màu. Khoảng 2 năm trước, khu đất được cải tạo, đưa vào kinh doanh cà phê, phục vụ du khách đến trải nghiệm, chụp ảnh.

Sạt lở quán cà phê Tây Hồ Đà Lạt khiến 2 người tử vong - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sạt lở.

Theo ghi nhận, ngoài quán cà phê Tây Hồ và quán cà phê Nhà Của Thông bên cạnh phải dừng hoạt động, một số quán cà phê dạng "view" ngắm cảnh gần đó như Dốc Thị, Thênh Thang hoặc cách đó không xa là Túi Mơ To vẫn hoạt động, thu hút nhiều du khách.

Theo kiểm tra, các quán cà phê "view" khu vực đường Hùng Vương - đoạn từ dốc số 7 đến vòng xoay Trại Mát chủ yếu nằm trên đất có quy hoạch là đất nông nghiệp hoặc đất công viên.

Sạt lở quán cà phê Tây Hồ Đà Lạt khiến 2 người tử vong - Ảnh 4.

UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt phong tỏa và yêu cầu người dân một số ngôi nhà gần nơi sạt lở di dời đến nơi an toàn.

UBND phường Xuân Trường – Đà Lạt đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình 2 nạn nhân 10 triệu đồng/nạn nhân; đồng thời yêu cầu Công an phường điều tra, xử lý nếu có sai phạm. Một số ngôi nhà gần khu vực sạt lở cũng bị phong toả, di dời người dân đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngày 12-8, tỉnh Lâm Đồng có mưa to và rất to như tại phường Xuân Trường – Đà Lạt, lượng mưa đạt 70 mm, phường Xuân Hương – Đà Lạt 62 mm, phường Lâm Viên – Đà Lạt hơn 52 mm. 

Trong mưa lớn, xảy ra sạt lở taluy tại hẻm 108 Hùng Vương thuộc quán cà phê Tây Hồ (phường Xuân Trường – Đà Lạt) khiến 2 người chết; nhiều tuyến đường ngập cục bộ.

Sạt lở quán cà phê Tây Hồ Đà Lạt khiến 2 người tử vong - Ảnh 5.

Một số quán cà phê có độ dốc cao trong khu vực đường Hùng Vương vẫn hoạt động bình thường sau vụ sạt lở tại quán cà phê Tây Hồ gần đó.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở ngành, phường, xã, đặc khu Phú Quý tập trung lực lượng tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ đưa người dân khỏi nơi nguy hiểm. Chủ động các phương án cứu hộ cứu nạn, di dời người dân, không được tự ý quay trở lại nhà khi chưa có ý kiến của chính quyền.

Các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các công trình thi công thuộc phạm vi quản lý (cả dự án có vốn trong và ngoài ngân sách), cấm người dân hoạt động tại khu vực nguy hiểm. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đình chỉ thi công đối với các công trình có nguy cơ mất an toàn nằm trên sườn dốc, mái taluy âm/dương có nguy cơ sạt lở cao.


Lâm Đồng Đà Lạt sạt lở Đà Lạt ông Hồ Văn Mười phường Xuân Trường - Đà Lạt
