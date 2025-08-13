HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Sau án phạt sốc, tuyển U21 nữ Việt Nam thắng đậm Ai Cập tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới

Đông Linh (theo FIVB)

(NLĐO) - Không đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận án phạt sốc từ FIVB, tuyển U21 nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Ai Cập với tỉ số 3-1 ở loạt trận tranh hạng 17-24.

Chẳng ai tin đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh có thể gượng dậy, đủ tinh thần chiến đấu với U21 Ai Cập sau khi bị FIVB xử phạt rất nặng, giáng từ vị trí nhì bảng A xuống chót bảng đồng thời tước luôn quyền đi tranh vòng tứ kết.

Sau án phạt sốc, tuyển U21 nữ Việt Nam thắng đậm Ai Cập tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới- Ảnh 1.

Nguyễn Phương Quỳnh trở lại, hàng công U21 nữ Việt Nam thêm mạnh

U21 nữ Việt Nam trở lại mạnh mẽ 

Tình hình không thê thảm như nhiều người nghĩ ra mà ngược lại, các nữ tuyển thủ trẻ Việt Nam vẫn nhất mực đoàn kết, cùng siết tay nhau ra trận. Họ bước vào cuộc chiến với U21 Ai Cập không còn vì mục tiêu tranh hạng 17-24, mà chiến đấu vì danh dự của đội bóng và của cả bản thân trước ánh mắt đầy nghi kỵ của mọi đối thủ.

Sau án phạt sốc, tuyển U21 nữ Việt Nam thắng đậm Ai Cập tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới- Ảnh 2.

Quỳnh Hương xuất sắc trong phòng ngự lẫn tấn công

Có sự trở lại của Phương Quỳnh, tuyển U21 Việt Nam thi đấu bất chấp mọi áp lực từ Ai Cập, đối thủ vượt trội về hình thể lẫn sức mạnh. Sau những phút đầu nhập cuộc có phần ngập ngừng, U21 Việt Nam tăng tốc từ điểm số 8-8 rồi cứ thế tiến thẳng về đích với chiến thắng ván thứ nhất ở điểm số 25-16.

Sau án phạt sốc, tuyển U21 nữ Việt Nam thắng đậm Ai Cập tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới- Ảnh 3.

Khán giả Việt Nam hào hứng với màn trình diễn của libero Kiều Vy

Ván thứ nhì chứng kiến màn rượt đuổi ngoạn mục từ các cô gái trẻ Việt Nam. Họ lấp đầy khoảng cách 6 điểm khi gỡ hòa 11-11; tiếp tục rượt đuổi và ghi liên tiếp 5 điểm đẳng cấp để kết thúc ván đấu khá nghẹt thở 26-24!

Sau án phạt sốc, tuyển U21 nữ Việt Nam thắng đậm Ai Cập tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới- Ảnh 4.

Ai Cập gỡ được một ván

Chiến thắng xứng đáng

Ai Cập nỗ lực kiếm được một ván thắng 25-22 nhưng rồi hy vọng của họ nhanh chóng bị tan biến khi thua tiếp ván thứ tư ở điểm số 25-20. Một ngày thi đấu bùng nổ của mọi vị trí trên sân, từ vai trò đội trưởng dẫn dắt lối chơi của chuyền hai Khánh Huyền cho đến những pha cứu bóng khó tin của libero Kiều Vy, những pha ghi điểm của Quỳnh Hương, Phương Quỳnh, Ánh Thảo, Lê Thùy Linh…

Sau án phạt sốc, tuyển U21 nữ Việt Nam thắng đậm Ai Cập tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới- Ảnh 5.

Thùy Linh ghi những điểm then chốt

Sau án phạt sốc, tuyển U21 nữ Việt Nam thắng đậm Ai Cập tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới- Ảnh 6.

Tuyển U21 nữ ra trận với hình ảnh Tổ quốc trên ngực áo

Thắng U21 Ai Cập với tỉ số 3-1, tuyển U21 Việt Nam sẽ chờ đối đầu cùng đội thắng trong cặp đấu Chile - Mexico vào ngày 15-8 (Mexico toàn thua vòng bảng và xếp chót bảng C trong khi Chile cũng xếp áp chót bảng D với 2 thắng, 2 thua).

Người hâm mộ mong chờ tuyển U21 Việt Nam tiếp tục vượt qua chính mình, thi đấu thăng hoa như từ đầu giải để khẳng định thực lực chứ không phải dựa dẫm vào bất kỳ yếu tố gian lận, thiếu trung thực nào như quy kết vô lối từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới và các thế lực khác.

