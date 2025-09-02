CLIP: Đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 các xe lưu thông ổn định chiều 2-9.
Chiều 2-9, tại nút giao thông An Phú (TP HCM), ghi nhận ùn tắc giao thông, lượng xe cao từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đổ vào nút giao này khiến giao thông hỗn loạn.
Khoảng 17 giờ, người quay trở lại TP HCM khiến các đường Mai Chí Thọ, đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Võ Chí Công (TP Thủ Đức cũ - thuộc cửa ngõ phía Đông TP HCM) các xe di chuyển chậm.
Song, tại các giao lộ, lực lượng CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) túc trực tại các nút giao để theo dõi tình hình, phân luồng giao thông.
Tại cửa ngõ phía Tây, đường Lê Khả Phiêu, Kinh Dương Vương (quận Bình Tân cũ) cũng ghi nhận lượng lớn xe máy, ô tô quay trở lại thành phố.
Chia sẻ với phóng viên, một số người dân cho hay đã di chuyển từ sáng và trưa nay để trở lại thành phố, do sợ ngày lễ cuối người dân di chuyển nhiều gây kẹt xe.
Trong khi đó, tại cầu Bình Triệu 1,2 (khu vực đang hạn chế để thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1), đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (TP Thủ Đức cũ) ghi nhận lượng xe di chuyển ổn định.
