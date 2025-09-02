HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Khung cảnh khó tin khi người dân quay trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ

Anh Vũ

(NLĐO) - Từ chiều 2-9, một lượng lớn phương tiện bắt đầu quay trở lại TP HCM, song không gây ùn ứ nghiêm trọng.

CLIP: Đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 các xe lưu thông ổn định chiều 2-9.

Chiều 2-9, tại nút giao thông An Phú (TP HCM), ghi nhận ùn tắc giao thông, lượng xe cao từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đổ vào nút giao này khiến giao thông hỗn loạn.

Hình ảnh người dân quay trở lại TP HCM, khung cảnh "dễ thở" - Ảnh 1.

Tại nút giao An Phú, giao thông di chuyển chậm.

Khoảng 17 giờ, người quay trở lại TP HCM khiến các đường Mai Chí Thọ, đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Võ Chí Công (TP Thủ Đức cũ - thuộc cửa ngõ phía Đông TP HCM) các xe di chuyển chậm.

Song, tại các giao lộ, lực lượng CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) túc trực tại các nút giao để theo dõi tình hình, phân luồng giao thông.

Tại cửa ngõ phía Tây, đường Lê Khả Phiêu, Kinh Dương Vương (quận Bình Tân cũ) cũng ghi nhận lượng lớn xe máy, ô tô quay trở lại thành phố.

Chia sẻ với phóng viên, một số người dân cho hay đã di chuyển từ sáng và trưa nay để trở lại thành phố, do sợ ngày lễ cuối người dân di chuyển nhiều gây kẹt xe.

Trong khi đó, tại cầu Bình Triệu 1,2 (khu vực đang hạn chế để thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1), đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (TP Thủ Đức cũ) ghi nhận lượng xe di chuyển ổn định.

Một số hình ảnh tại nút giao An Phú, đường Lê Khả Phiêu:

Hình ảnh người dân quay trở lại TP HCM , giao thông dễ thở sau lễ - Ảnh 2.

Tại đường Lê Khả Phiêu, người dân miền Tây bắt đầu trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ.

Hình ảnh người dân quay trở lại TP HCM , giao thông dễ thở sau lễ - Ảnh 3.

Một số người dân cho hay quay lại từ sớm để tránh ùn tắc giao thông.

Hình ảnh người dân quay trở lại TP HCM , giao thông dễ thở sau lễ - Ảnh 4.

Chiều 2-9, bầu trời TP HCM âm u, không nắng gắt nên người dân di chuyển khá thoải mái.

Hình ảnh người dân quay trở lại TP HCM , giao thông dễ thở sau lễ - Ảnh 5.

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại thành phố.

Hình ảnh người dân quay trở lại TP HCM , giao thông dễ thở sau lễ - Ảnh 6.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây ô tô xếp hàng dài. Trong khi đó, chiều đi tỉnh Đồng Nai thông thoáng.

Hình ảnh người dân quay trở lại TP HCM , giao thông dễ thở sau lễ - Ảnh 7.

Tại nút giao An Phú, các xe di chuyển chậm.

Hình ảnh người dân quay trở lại TP HCM , giao thông dễ thở sau lễ - Ảnh 8.

Chiều nay, ghi nhận một lượng lớn phương tiện đổ về TP HCM nhưng không xảy ra ùn ứ quá nghiêm trọng.




Chiều nay, CSGT ra quân đảm bảo người dân quay trở lại TP HCM an toàn

Chiều nay, CSGT ra quân đảm bảo người dân quay trở lại TP HCM an toàn

(NLĐO) - Từ 14 giờ ngày 2-9, các Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM đã đồng loạt ra quân.

Sau kỳ nghỉ lễ 2-9, nhiều tuyến cao tốc kẹt cứng

(NLĐO)- Lượng xe trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ tăng đột biến khiến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và TP HCM-Long Thành-Dầu Giây rơi vào cảnh ùn ứ

Ùn tắc hơn 2 km ở cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9

(NLĐO) - Chiều 30-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày, cửa ngõ phía Tây TP HCM rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng

