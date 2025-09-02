CLIP: Đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 các xe lưu thông ổn định chiều 2-9.

Chiều 2-9, tại nút giao thông An Phú (TP HCM), ghi nhận ùn tắc giao thông, lượng xe cao từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đổ vào nút giao này khiến giao thông hỗn loạn.

Tại nút giao An Phú, giao thông di chuyển chậm.

Khoảng 17 giờ, người quay trở lại TP HCM khiến các đường Mai Chí Thọ, đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Võ Chí Công (TP Thủ Đức cũ - thuộc cửa ngõ phía Đông TP HCM) các xe di chuyển chậm.

Song, tại các giao lộ, lực lượng CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) túc trực tại các nút giao để theo dõi tình hình, phân luồng giao thông.

Tại cửa ngõ phía Tây, đường Lê Khả Phiêu, Kinh Dương Vương (quận Bình Tân cũ) cũng ghi nhận lượng lớn xe máy, ô tô quay trở lại thành phố.

Chia sẻ với phóng viên, một số người dân cho hay đã di chuyển từ sáng và trưa nay để trở lại thành phố, do sợ ngày lễ cuối người dân di chuyển nhiều gây kẹt xe.

Trong khi đó, tại cầu Bình Triệu 1,2 (khu vực đang hạn chế để thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1), đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (TP Thủ Đức cũ) ghi nhận lượng xe di chuyển ổn định.

Một số hình ảnh tại nút giao An Phú, đường Lê Khả Phiêu:

Tại đường Lê Khả Phiêu, người dân miền Tây bắt đầu trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ.

Một số người dân cho hay quay lại từ sớm để tránh ùn tắc giao thông.

Chiều 2-9, bầu trời TP HCM âm u, không nắng gắt nên người dân di chuyển khá thoải mái.

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại thành phố.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây ô tô xếp hàng dài. Trong khi đó, chiều đi tỉnh Đồng Nai thông thoáng.

Tại nút giao An Phú, các xe di chuyển chậm.

Chiều nay, ghi nhận một lượng lớn phương tiện đổ về TP HCM nhưng không xảy ra ùn ứ quá nghiêm trọng.











