Sau chỉ đạo "nóng" từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất bao nhiêu?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sau chỉ đạo "nóng" từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất bao nhiêu?

Thái Phương

(NLĐO) – Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu tăng cường kiểm tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Ngày 23-5, Ngân hàng Nhà nước cho biết vừa tiếp tục có công văn chỉ đạo các Ngân hàng Nhà nước Khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn để yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc về giảm mặt bằng lãi suất, đồng thời, chỉ đạo các Ngân hàng Nhà nước Khu vực tập trung tăng cường tổ chức kiểm tra việc giảm lãi suất của các Ngân hàng thương mại, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có). 

TIN LIÊN QUAN

Chỉ trong gần 2 tháng, Ngân hàng Nhà nước liên tục có các chỉ đạo yêu cầu ngành ngân hàng quyết liệt chủ trương giảm mặt bằng lãi suất, tăng cường kỷ luật thị trường, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. 

Cụ thể, cơ quan quản lý sẽ rà soát, khảo sát các chi nhánh ngân hàng thương mại ở địa bàn có mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay cao so với các chi nhánh khác để tổ chức kiểm tra chuyên đề. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực được yêu cầu thực hiện các nội dung chỉ đạo về lãi suất khi thành lập các Đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2026.

Lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất năm 2026 Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 2.

Lãi suất huy động có xu hướng giảm gần đây

Động thái trên được cơ quan quản lý đưa ra trong bối cảnh những ngày qua, trên thị trường xuất hiện hiện tượng cá biệt một số tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, điều chỉnh tăng lãi suất. Hiện tại, để ổn định mặt bằng lãi suất, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, lãi suất huy động ở nhiều ngân hàng có giảm nhẹ gần đây sau chỉ đạo của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, sức ép tăng lãi suất đầu vào vẫn còn. Tính đến cuối tháng 4-2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng 4,4% trong khi tăng trưởng huy động vẫn thấp hơn do dòng tiền có xu hướng phân bổ sang các kênh đầu tư thay thế.

Thống kê thực tế mới nhất của Công ty chứng khoán MBS cho thấy đến cuối tháng 4, lãi suất kỳ hạn dưới 12 tháng cao nhất ở mức 8,7%, một vài ngân hàng huy động kỳ hạn cao nhất lê tới 8,8%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, trung bình lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quy mô lớn ở mức 8,16% (giảm 0,25 điểm % so với thời điểm trước chỉ đạo). Lãi suất của nhóm các ngân hàng quy mô nhỏ hơn ở mức 8,45% (giảm 0,29 điểm % so với thời điểm trước chỉ đạo).

Dù vậy, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại đến cuối kỳ ở mức 8,31% (tăng 2,53 điểm % so với đầu năm). Dù các ngân hàng đã đều đồng loạt thực hiện giảm lãi suất trong tháng 4, song hiện lãi suất huy động vẫn neo ở mức cao do mặt bằng lãi suất đã tăng tương đối nhiều trong quý đầu năm.

Theo ông Nguyễn Danh Thái, chuyên gia phân tích vĩ mô của Công ty CKG Việt Nam, mặt bằng lãi suất thực tế vẫn đang neo cao hơn đáng kể so với mức nền thấp của năm 2025. Chưa kể, các ngân hàng vẫn đang đối mặt với rủi ro từ áp lực tỉ giá căng thẳng và lạm phát đang nhích lên.


Tin liên quan

Lãi suất vay mua nhà thời gian tới sẽ thế nào?

Lãi suất vay mua nhà thời gian tới sẽ thế nào?

(NLĐO) – Lãi suất vay mua nhà bình quân năm 2026 sẽ cao hơn 3-4 điểm % so với cùng kỳ do lãi suất huy động tăng và tín dụng bất động sản thắt chặt.

Dự báo mới nhất về lãi suất gửi tiết kiệm sau lễ 30-4

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm đồng loạt hạ sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước nhưng khó giảm mạnh do áp lực huy động vốn còn cao.

Một ngân hàng lớn vừa giảm lãi suất cho vay mua nhà

(NLĐO) – Chiều 24-4, Ngân hàng Quân đội (MB) cho biết vừa triển khai nhiều gói tín dụng với lãi suất cạnh tranh, phù hợp từng phân khúc khách hàng

ngân hàng ngân hàng nhà nước lãi suất cho vay lãi suất huy động lãi suất tiền gửi lãi suất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo