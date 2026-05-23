Sau chỉ đạo "nóng" từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất bao nhiêu?

Ngày 23-5, Ngân hàng Nhà nước cho biết vừa tiếp tục có công văn chỉ đạo các Ngân hàng Nhà nước Khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn để yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc về giảm mặt bằng lãi suất, đồng thời, chỉ đạo các Ngân hàng Nhà nước Khu vực tập trung tăng cường tổ chức kiểm tra việc giảm lãi suất của các Ngân hàng thương mại, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Chỉ trong gần 2 tháng, Ngân hàng Nhà nước liên tục có các chỉ đạo yêu cầu ngành ngân hàng quyết liệt chủ trương giảm mặt bằng lãi suất, tăng cường kỷ luật thị trường, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, cơ quan quản lý sẽ rà soát, khảo sát các chi nhánh ngân hàng thương mại ở địa bàn có mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay cao so với các chi nhánh khác để tổ chức kiểm tra chuyên đề. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực được yêu cầu thực hiện các nội dung chỉ đạo về lãi suất khi thành lập các Đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2026.

Lãi suất huy động có xu hướng giảm gần đây

Động thái trên được cơ quan quản lý đưa ra trong bối cảnh những ngày qua, trên thị trường xuất hiện hiện tượng cá biệt một số tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, điều chỉnh tăng lãi suất. Hiện tại, để ổn định mặt bằng lãi suất, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, lãi suất huy động ở nhiều ngân hàng có giảm nhẹ gần đây sau chỉ đạo của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, sức ép tăng lãi suất đầu vào vẫn còn. Tính đến cuối tháng 4-2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng 4,4% trong khi tăng trưởng huy động vẫn thấp hơn do dòng tiền có xu hướng phân bổ sang các kênh đầu tư thay thế.

Thống kê thực tế mới nhất của Công ty chứng khoán MBS cho thấy đến cuối tháng 4, lãi suất kỳ hạn dưới 12 tháng cao nhất ở mức 8,7%, một vài ngân hàng huy động kỳ hạn cao nhất lê tới 8,8%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, trung bình lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quy mô lớn ở mức 8,16% (giảm 0,25 điểm % so với thời điểm trước chỉ đạo). Lãi suất của nhóm các ngân hàng quy mô nhỏ hơn ở mức 8,45% (giảm 0,29 điểm % so với thời điểm trước chỉ đạo).

Dù vậy, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại đến cuối kỳ ở mức 8,31% (tăng 2,53 điểm % so với đầu năm). Dù các ngân hàng đã đều đồng loạt thực hiện giảm lãi suất trong tháng 4, song hiện lãi suất huy động vẫn neo ở mức cao do mặt bằng lãi suất đã tăng tương đối nhiều trong quý đầu năm.

Theo ông Nguyễn Danh Thái, chuyên gia phân tích vĩ mô của Công ty CKG Việt Nam, mặt bằng lãi suất thực tế vẫn đang neo cao hơn đáng kể so với mức nền thấp của năm 2025. Chưa kể, các ngân hàng vẫn đang đối mặt với rủi ro từ áp lực tỉ giá căng thẳng và lạm phát đang nhích lên.





