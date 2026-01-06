Ngày 6-1, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về một trường hợp bị bắt cóc online, được chiến sĩ công an giải cứu kịp thời.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 4-1, Công an phường Thanh Khê tiếp nhận tin trình báo của chị T.T.T. (trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về việc con ruột là em N.T.T. (19 tuổi, sinh viên đại học) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo, thao túng tâm lý theo hình thức "bắt cóc online".

Công an giải cứu thành công thêm một trường hợp bị bắt cóc online

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Khê đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an thành phố khẩn trương xác minh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định được vị trí và kịp thời giải cứu em N.T.T. an toàn khi đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Khánh.

Qua làm việc, nạn nhân cho biết đã bị các đối tượng giả danh là giảng viên trường đại học Úc, đưa ra thông tin về chương trình du học Úc, yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh tài chính" và "mở sổ tiết kiệm online" phục vụ hồ sơ xin visa.

Khi nạn nhân không có khả năng đáp ứng, các đối tượng tiếp tục gây sức ép, yêu cầu vay mượn người thân, đồng thời dụ dỗ thuê nhà nghỉ, cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm kiểm soát tâm lý và tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Thanh Khê xác định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nguy hiểm, lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm và mong muốn du học của sinh viên để thao túng, chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.