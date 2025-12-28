HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

1 sinh viên viết thư cảm ơn vì được giải cứu khỏi bị "bắt cóc online"

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Được lực lượng công an giải cứu khỏi bị "bắt cóc online", nam sinh viên quê Gia Lai đã viết thư cảm ơn lực lượng công an.

Ngày 28-12, Công an phường Bình Định, tỉnh Gia Lai cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng, giải cứu an toàn anh T.M (sinh viên một trường đại học tại TP HCM) bị các đối tượng xấu thao túng tâm lý bằng thủ đoạn "bắt cóc online".

Trước đó, chiều 26-12, bà N.T.X (trú tại phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đến công an phường này trình báo về việc con trai là anh T.M bị các đối tượng lừa đảo, yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng.

Giải cứu nam sinh khỏi bắt cóc online nhờ sự kịp thời của Công an phường Bình Định - Ảnh 1.

Anh T.M viết thư cảm ơn Công an phường Bình Định

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Định đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, xác định anh T.M đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Công an phường Bình Định đã liên hệ công an địa phương nơi anh T.M đang lưu trú đến làm việc, giải thích để nạn nhân nhận thức rõ việc bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý.

Qua làm việc, anh T.M cho biết các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng và cán bộ công an, dựng lên thông tin liên quan đến hành vi phạm pháp, đe dọa, yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh trong sạch", cắt liên lạc với gia đình và tự di chuyển đến nhà nghỉ theo chỉ đạo của các đối tượng lừa đảo. 

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình anh T.M đã kịp thời trình báo Công an phường Bình Định, qua đó ngăn chặn hành vi lừa đảo và giải cứu an toàn nạn nhân.

Trong thư gửi Công an phường Bình Định, anh T.M cho biết vô cùng biết ơn Công an phường giúp anh thoát khỏi vụ lừa đảo, trở về với gia đình an toàn.

Tin liên quan

Hé lộ lý do những kẻ "bắt cóc online" ép nữ sinh Thái Nguyên phiêu bạt đến Huế

Hé lộ lý do những kẻ "bắt cóc online" ép nữ sinh Thái Nguyên phiêu bạt đến Huế

(NLĐO) - Để dễ dàng kiểm soát, chiếm đoạt tiền, các đối tượng lừa đảo, dàn cảnh "bắt cóc online" đã ép một nữ sinh ở Thái Nguyên phiêu bạt vào tới TP Huế.

Lại xảy ra "bắt cóc online" ở TPHCM, nạn nhân là sinh viên năm nhất

(NLĐO) - Nam sinh viên thông báo với gia đình mình được trao học bổng quốc tế tại Úc, cần 100 triệu đồng để "đặt cọc".

Công an can thiệp, giúp nam sinh Huế thoát nạn "bắt cóc online"

(NLĐO) - Vớ được văn bản giả mạo thông báo trúng học bổng ở Hàn Quốc, nam sinh viên ở Huế suýt bị "bắt cóc online" song may mắn được công an can thiệp kịp thời

