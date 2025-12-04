HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đèo Mimosa vừa thông xe lại sạt lở nặng, người dân đi đường nào?

Trường Nguyên

(NLĐO) - Trong cơn mưa lớn kéo dài đêm 3-12, đèo Mimosa - ngay đoạn đường tránh tạm thông xe ngày 30-11, tiếp tục xảy ra sạt lở

CLIP: Đèo Mimosa vừa thông xe thì tiếp tục sạt lở, cấm xe lưu thông.

Đèo Mimosa vừa thông lại sạt lở, người dân nên đi đèo Prenn hoặc Saco Tuyền Lâm - Ảnh 1.

Khuya 3-12, rạng sáng 4-12, khu vực Đà Lạt có mưa rất lớn kéo dài. Trên đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt) xảy ra nhiều điểm sạt lở, trong đó nghiêm trọng nhất là đoạn Km 226+600 – Km226+800, khi nước từ trên đồi cao hàng chục mét cuốn đất đá đổ xuống lấp đèo.

Đèo Mimosa vừa thông lại sạt lở, người dân nên đi đèo Prenn hoặc Saco Tuyền Lâm - Ảnh 2.

Đoạn Km 226+600 – Km226+800 là điểm sạt lở cuốn trôi mặt đường vào khuya 19-11 khiến đèo này phải đóng. Lực lượng chức năng khẩn cấp làm đường tránh tạm và đưa đèo này lưu thông trở lại vào tối 30-11.

Đèo Mimosa vừa thông lại sạt lở, người dân nên đi đèo Prenn hoặc Saco Tuyền Lâm - Ảnh 3.

Thế nhưng từ vụ sạt lở mới nhất hôm nay, đèo Mimosa phải dừng lưu thông vì đất đá vùi lắp mặt đường tránh tạm chỉ sau 3 ngày hoàn thành, đưa vào lưu thông.

Đèo Mimosa vừa thông lại sạt lở, người dân nên đi đèo Prenn hoặc Saco Tuyền Lâm - Ảnh 4.

Bờ taluy dương mới san gạt lại bên đường tránh cũng bị sụt lún rất nhiều.

Đèo Mimosa vừa thông lại sạt lở, người dân nên đi đèo Prenn hoặc Saco Tuyền Lâm - Ảnh 6.

Trong lúc đèo Mimosa tạm dừng lưu thông qua điểm sạt lở tại đường tránh tạm, người dân nên thay đổi lộ trình qua đèo Prenn (cấm xe tải), đèo Sacom Tuyền Lâm hoặc đèo Tà Nung.

Đèo Mimosa vừa thông lại sạt lở, người dân nên đi đèo Prenn hoặc Saco Tuyền Lâm - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng đang huy động nhân công, máy móc khẩn trương xử lý hiện trường.

Đèo Mimosa vừa thông lại sạt lở, người dân nên đi đèo Prenn hoặc Saco Tuyền Lâm - Ảnh 8.

Nhiều xe chuyên dụng của các đơn vị đang được huy động vào hiện trường để xử lý lượng lớn đất đá sạt lở.

Đèo Mimosa vừa thông lại sạt lở, người dân nên đi đèo Prenn hoặc Saco Tuyền Lâm - Ảnh 9.

Trong sáng 4-12, nhiều tài xế chưa nắm được thông tin nên lưu thông vào đèo Mimosa hướng về cao tốc Liên Khương - Prenn nhưng buộc phải quay đầu.

Đèo Mimosa vừa thông lại sạt lở, người dân nên đi đèo Prenn hoặc Saco Tuyền Lâm - Ảnh 10.

Ngoài điểm sạt lở lớn ở đường tránh tạm, trên đèo Mimosa còn xuất hiện một số điểm sạt lở nhỏ, cây thông ngã ra đường đang chờ xử lý.

