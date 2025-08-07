HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8

Thùy Linh

(NLĐO) - Hôm nay ngày 7-8, tức 14-6 âm lịch là ngày đầu tiên của tiết lập thu, tuy nhiên miền Bắc dự báo sẽ bắt đầu một đợt nắng nóng gay gắt từ ngày mai 8-8.

Ngày lập thu chính là ngày đầu tiên của tiết lập thu. Ngày lập thu năm 2025 nhằm vào thứ năm ngày 7-8 (tức 14-6 âm lịch).

Thời tiết Lập thu miền Bắc nắng nóng gay gắt như giữa mùa Hè - Ảnh 1.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt diện rộng sau Lập Thu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết trong ngày lập thu 2025 dịu mát ở khu vực miền Bắc và cao nguyên Trung bộ do có mưa, nhiều nơi mưa to và rất to.

Tuy nhiên, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa trong 2 ngày 7 đến 8-8 vẫn duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38°C. Nắng nóng tại khu vực này kéo dài đến khoảng 12-8.

Ngày 8-8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%. Đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 10-8.

Mỗi khi lập thu về, nhiều người kỳ vọng sẽ có cơn mưa giao mùa, sẽ có buổi sáng mát dịu để thay áo dài tay, theo hình dung truyền thống của người Việt Nam về thời tiết bốn mùa: Xuân ấm, hạ nóng, thu mát, đông lạnh.

Tuy nhiên, thời tiết tiết lập thu 2025 không hoàn toàn tuân theo quy luật này, các đợt nắng nóng vẫn có thể xuất hiện đến cuối tháng 8, thậm chí sang tận tháng 9.

Lý giải lập thu mà thời tiết vẫn nắng nóng

Theo chuyên gia khí tượng, tiết lập thu là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và thường bắt đầu vào khoảng ngày 7-8 dương lịch hằng năm.

Đây là một trong 24 tiết khí cổ truyền, đánh dấu thời điểm chuyển từ mùa hè sang mùa hhu theo quan niệm dân gian.

Tuy nhiên, trong khí tượng hiện đại, đây không phải là mốc xác định sự kết thúc của mùa hè. Thực tế, sau lập thu, nhiều khu vực, đặc biệt là miền Bắc và miền Trung của Việt Nam vẫn thường xuyên ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt. Đôi khi, nắng nóng kéo dài đến cuối tháng 8 hoặc thậm chí sang tháng 9.

Năm nay là năm nhuận nên có thêm một tháng 6 âm lịch thì việc mùa hè kéo dài cũng là điều dễ hiểu.

Hơn nữa, dưới tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng có xu hướng xuất hiện ngày càng sớm hơn, kết thúc muộn hơn, với cường độ mạnh hơn và tần suất dày đặc hơn.

    Thông báo