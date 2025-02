Sau hơn 40 ngày được tòa thụ lý, vụ kiện đòi 2 tỉ đồng tiền trúng vé số hiện thế nào?

Vụ việc bắt đầu vào ngày 13-10-2024, bà Nguyễn Thị Ng. (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) mua 2 vé số có ký hiệu dự thưởng 386552 (F) và 486552 (F) do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XSKT Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế; gọi tắt là Công ty XSKT Huế) phát hành, mở thưởng ngày 14-10-2024.



Lý do tờ vé số bị ướt

Ngày 14-10-2024, khi dò phát hiện trúng thưởng, trong đó vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng, 486552 (F) trúng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng.

Bà Ng. mở vé số ra thì phát hiện bị ướt do gặp mưa khi đi làm, dính vào tiền polymer. Trong đó, phần góc ở chân số đuôi của tờ vé số trúng giải đặc biệt bị nhũn và mất, không ráp lại được. Bà Ng. bỏ 2 tờ vé số lên dĩa inox rồi hơ trên bếp than. Sau hơ thì tờ vé trúng giải phụ đặc biệt bị co rúm, tờ vé số 386552 trúng giải đặc biệt bị mất góc chân ở số cuối (số 2).

Ông Lê Trung Phước, Giám đốc Công ty XSKT Huế nói các căn cứ để không trả thưởng tiền trúng vé số của bà Ng.

Ngày 15-10-2024 bà Ng. đã liên hệ trực tiếp với Công ty XSKT Huế để báo trúng thưởng và có đơn trình bày lý do 2 tờ vé số bị ướt, rách rời. Sau yêu cầu từ phía công ty, bà Ng. đã nộp 12 triệu đồng để giám định 2 tờ vé số tại Công an TP Huế.

Ngày 4-11-2024, Công an TP Huế có thông thông báo kết luận giám định số 763/GĐ, nêu rõ: Không có dấu vết tẩy xoá, sửa chữa dãy số 386552 (F); H83-24; 14-10-2024 và dãy số 486552 (F); H83-24; 14-10-2024 trên "XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ", cần giám định ký hiệu A1, A2.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng của bà Ng. nhưng không được trả thưởng.

Ngày 14-11-2024, Công ty XSKT Huế có văn bản trả lời đơn đề nghị giải quyết của bà Ng., trong đó chỉ chấp nhận trả thưởng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng cho tờ vé số 486552 và từ chối trả thưởng tờ vé số trúng 2 tỉ đồng. Bà Ng. đã nhận thưởng giải phụ đặc biệt.

Bắt buộc phải hòa giải Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, sau khi có quyết định thụ lý vụ án, tòa sẽ tiến hành các trình tự xử lý như sau: Tại Điều 205 nói rõ, trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được quy định tại Điều 206 và Điều 207 của bộ luật này hoặc vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn. Theo luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Giám đốc Công ty luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư TP Huế, hòa giải là bước bắt buộc trong vụ kiện đòi 2 tỉ đồng tiền trúng vé số. Theo Điều 203 quy định thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án (trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài) từ 1 tháng đến 4 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 1 - 2 tháng tùy từng trường hợp cụ thể theo quy định. Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của tòa án có hiệu lực pháp luật.

Ngày 10-12-2024, bà Ng. đã có đơn gửi TAND thị xã Hương Thủy (TP Huế) khởi kiện Công ty XSKT Huế yêu cầu trả thưởng tiền đối với tờ vé số trúng giải đặc biệt.

Ngày 26-12-2024, TAND thị xã Hương Thủy có văn bản yêu cầu bà Ng. nộp 36 triệu đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.

Ngày 31-12-2024, tại buổi làm việc với bà Ng., Công ty XSKT Huế đã cung cấp kết luận giám định 2 tờ vé số; đồng thời hỗ trợ lại 12 triệu đồng tiền kinh phí giám định cho bà Ng.

Sau khi bà Ng. nộp tạm ứng, ngày 2-1, TAND thị xã Hương Thủy đã có thông báo thụ lý vụ án dân sự "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết", nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Ng., bị đơn là Công ty XSKT Huế.

Sáng 13-1, TAND thị xã Hương Thủy đã có buổi làm việc, lấy lời khai đối với bà Ng. Theo yêu cầu của tòa án, bà Ng. đã nộp tờ vé số mang số dự thưởng 386552 (F) cho tòa án.

Cùng ngày, Công ty XSKT Huế cũng có văn bản trình bày ý kiến gửi TAND thị xã Hương Thuỷ.

"Không muốn hơn thua với khách hàng"

Tại văn bản trả lời bà Ng., Công ty XSKT Huế khẳng định chỉ đồng ý trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt vì bị rách nhưng vẫn xác định được hình dạng ban đầu.

Riêng tờ vé mang số dự thưởng 386552(F) trúng 2 tỉ đồng không được trả thưởng do đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng.

Bà Ng. với tờ vé số trúng 2 tỉ đồng nhưng không được lĩnh thưởng. Ảnh: Trần Thường.

Việc đưa ra kết luận trên được công ty lý giải là áp dụng theo Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số số, quy định: "Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu...".

Ngày 10-1, tại buổi gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, ông Lê Trung Phước, Giám đốc Công ty XSKT Huế khẳng định tòa án quyết định như thế nào thì công ty sẽ thực hiện như vậy chứ không kháng cáo.

"Chúng tôi kháng cáo thì sẽ ăn thua với khách hàng. Không phải vì tiền số tiền 2 tỉ lớn quá, chúng tôi tiếc nên không trả mà vì do quy định không thể trả được. Đây là công ty 100% vốn nhà nước, tiền đó là của nhà nước, không trả cho bà Ng. thì tôi có lợi gì đâu? Nhiều người nói đùa nên thỏa thuận trả cho bà Ng. số tiền ít hơn nhưng chúng tôi không làm được vì một là trả hết hoặc là không trả" – ông Phước chia sẻ.