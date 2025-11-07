Philippines cảnh báo đáng lo ngại về bão Fung Wong - Phượng Hoàng

Theo bản tin 17 giờ ngày 7-11 (16 giờ cùng ngày, theo giờ Việt Nam) của Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), bão Fung Wong (Phượng Hoàng, tên địa phương là Uwan) đã đạt sức gió mạnh nhất gần tâm bão lên tới 110 km/giờ (cấp 11 theo thang sức gió Beaufort mở rộng Việt Nam sử dụng), giật 135 km/giờ (cấp 13).

Tâm bão vào thời điểm đó cách Đông Visayas 1.175 km về phía Đông. Bão Fung Wong đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 25 km/giờ.

Bản đồ dự báo của Philippines cho thấy bão bão Fung Wong (Phượng Hoàng) có thể đổ bộ Philippines vào đêm 9-11, rạng sáng 10-11 - Ảnh: PAGASA

Theo phân loại của PAGASA, Fung Wong đang là "bão nhiệt đới dữ dội", sẽ mạnh lên nhanh chóng và đạt cấp bão (cấp 12-17) trong 24 giờ tới, có thể trở thành siêu bão vào tối 8-11 hoặc sáng 9-11.

Cơn bão dự kiến đổ bộ ở cường độ đỉnh điểm hoặc gần đỉnh điểm vào phía Nam đảo Isabela hoặc phía Bắc đảo Aurora vào tối 9-11 hoặc sáng sớm 10-11.

Sau khi đổ bộ, Fung Wong sẽ đi qua vùng núi Bắc Luzon, trở lại biển và có thể hướng về phía Trung Quốc.

PAGASA cũng đưa ra cảnh báo tín hiệu gió số 1 cho chiều tối 7-11, kèm với dự báo sẽ có mưa lớn, gió mạnh, lũ lụt ven biển và có thể xuất hiện sóng rất dữ dội ở một số địa phương ven biển.

"Cần nhấn mạnh rằng mưa lớn, gió mạnh và triều cường vẫn có thể xảy ra ở các khu vực nằm ngoài điểm đổ bộ và vùng dự báo tin cậy" - PAGASA thông tin.