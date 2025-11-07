Philippines cảnh báo đáng lo ngại về bão Fung Wong - Phượng Hoàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Philippines cảnh báo đáng lo ngại về bão Fung Wong - Phượng Hoàng

Anh Thư

(NLĐO) - Cuối buổi chiều 7-11, cơ quan khí tượng của Philippines đã đưa ra cảnh báo Fung Wong - Phượng Hoàng có thể sớm trở thành siêu bão.

Theo bản tin 17 giờ ngày 7-11 (16 giờ cùng ngày, theo giờ Việt Nam) của Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), bão Fung Wong (Phượng Hoàng, tên địa phương là Uwan) đã đạt sức gió mạnh nhất gần tâm bão lên tới 110 km/giờ (cấp 11 theo thang sức gió Beaufort mở rộng Việt Nam sử dụng), giật 135 km/giờ (cấp 13).

Tâm bão vào thời điểm đó cách Đông Visayas 1.175 km về phía Đông. Bão Fung Wong đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 25 km/giờ.

Philippines: Fung Wong (Phượng Hoàng) có thể thành siêu bão tối 8-11 - Ảnh 1.

Bản đồ dự báo của Philippines cho thấy bão bão Fung Wong (Phượng Hoàng) có thể đổ bộ Philippines vào đêm 9-11, rạng sáng 10-11 - Ảnh: PAGASA

Theo phân loại của PAGASA, Fung Wong đang là "bão nhiệt đới dữ dội", sẽ mạnh lên nhanh chóng và đạt cấp bão (cấp 12-17) trong 24 giờ tới, có thể trở thành siêu bão vào tối 8-11 hoặc sáng 9-11.

Cơn bão dự kiến đổ bộ ở cường độ đỉnh điểm hoặc gần đỉnh điểm vào phía Nam đảo Isabela hoặc phía Bắc đảo Aurora vào tối 9-11 hoặc sáng sớm 10-11.

Sau khi đổ bộ, Fung Wong sẽ đi qua vùng núi Bắc Luzon, trở lại biển và có thể hướng về phía Trung Quốc.

PAGASA cũng đưa ra cảnh báo tín hiệu gió số 1 cho chiều tối 7-11, kèm với dự báo sẽ có mưa lớn, gió mạnh, lũ lụt ven biển và có thể xuất hiện sóng rất dữ dội ở một số địa phương ven biển.

"Cần nhấn mạnh rằng mưa lớn, gió mạnh và triều cường vẫn có thể xảy ra ở các khu vực nằm ngoài điểm đổ bộ và vùng dự báo tin cậy" - PAGASA thông tin.

Tin liên quan

Đường đi parabol nguy hiểm của "quái vật" Phượng hoàng

Đường đi parabol nguy hiểm của "quái vật" Phượng hoàng

(NLĐO) – Bão Fung-wong dự kiến đi theo quỹ đạo parabol, chuyển hướng lớn lên phía Bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan (Trung Quốc) khoảng giữa tuần sau.

Bão Kalmaegi đổ bộ tới 7 lần vào Philippines, có thể mạnh cực đại trên biển Đông

(NLĐO) - Bão Kalmaegi đã khiến ít nhất 66 người thiệt mạng và 13 người khác mất tích ở miền Trung Philippines.

Số người tử vong do bão Kalmaegi ở Philippines tăng vọt

(NLĐO) - Tổng số người chết tại Philippines do ảnh hưởng bão Kalmaegi đã tăng lên đáng kể

Phượng Hoàng PAGASA Fung Wong bão Phượng Hoàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo