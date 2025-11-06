HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

“Quái vật” Phượng hoàng hình thành, cảnh báo bão mạnh cấp siêu bão

Huệ Bình

(NLĐO) - Áp thấp nhiệt đới ngay sau bão Kalmaegi đã mạnh lên thành cơn bão có tên quốc tế là Fung-wong (Phượng hoàng) vào sáng nay.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), bão Fung-wong (Phượng hoàng) hình thành vào lúc 2 giờ sáng ngày 6-11 (theo giờ địa phương) tại khu vực Tây Nam mũi Eluanbi (điểm cực Nam của Đài Loan).

Tương tự, Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí tượng Philippines (PAGASA) sáng 6-11 xác nhận áp thấp nhiệt đới bên ngoài khu vực dự báo của Philippines (PAR) đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Fung-wong.

Bão Fung-wong sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng, có thể đạt cấp siêu bão vào ngày 8-11, trước khi tiến vào PAR và được đặt tên địa phương là Uwan.

PAGASA cảnh báo thời tiết xấu sẽ bắt đầu từ ngày 9-11, với mưa cực lớn tại miền Bắc và miền Trung Luzon trong 2 ngày kế tiếp. Khu vực ven biển phía Đông nước có thể cao tới hơn 3 m, đe dọa gây ngập lụt sâu tại các tỉnh ven biển

Trong khi đó, các chuyên gia khí tượng Đài Loan và quốc tế đồng loạt cảnh báo đây sẽ là một cơn bão "quái vật vừa mạnh vừa lớn" có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đài Loan vào tuần sau.

“Quái vật” Phượng hoàng hình thành, cảnh báo bão mạnh cấp siêu bão - Ảnh 1.

Bão Fung-wong được dự báo sẽ là một cơn bão "quái vật vừa mạnh vừa lớn". Ảnh: UDN

Trang Yahoo News đưa tin hiện tại, bão Fung-wong đang di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ 28 km/giờ. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (Trung Quốc), bão sẽ đổ bộ vào đảo Luzon (Philippines) vào đầu tuần sau (khoảng ngày 10-11), sau đó sẽ chuyển hướng Bắc và tiến sát Đài Loan.

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ và các chuyên gia Nhật Bản đều nhận định bão Fung-wong có điều kiện phát triển cực kỳ thuận lợi, với tâm bão đạt áp suất 998 hPa và bán kính gió mạnh cấp 7 lên tới 250 km.

Cường độ đỉnh điểm của bão được dự đoán có thể đạt tới cận trên của bão trung bình hoặc thậm chí là bão mạnh.

Hai chuyên gia khí tượng Đài Loan là Lâm Đức Ân và Ngô Đức Vinh đều cảnh báo đây là hiện tượng hiếm gặp vào cuối mùa thu (tháng 11). Cả hai cho rằng nếu Đài Loan bị bão quét qua, hậu quả sẽ "vô cùng thảm khốc" do sức gió mạnh và lượng mưa cực lớn.

“Quái vật” Phượng hoàng hình thành, cảnh báo bão mạnh cấp siêu bão - Ảnh 2.

Áp thấp nhiệt đới bên ngoài khu vực dự báo của Philippines (PAR) đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Fung-wong, Ảnh: Cơ quan khí tượng Đài Loan

Bão dự kiến gây ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan trong khoảng ngày 11-11 đến 13-11. Mô hình dự báo của nhiều nước đang dần thống nhất: sau khi đi qua đảo Luzon (Philippines), bão sẽ men theo eo biển Đài Loan đi lên phía Bắc, hoặc thậm chí đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan.

Các nhà phân tích từ "Diễn đàn bão Đài Loan" cho biết lý do khiến bão Fung-wong có thể trở nên "vừa mạnh vừa lớn" là do đường đi sắp tới của cơn bão sẽ đi qua vùng biển nhiệt độ ấm áp và lượng nhiệt tích trữ lớn. Sự kết hợp này cung cấp nguồn năng lượng dồi dào, giúp bão phát triển và mạnh lên rất nhanh.

Đặc biệt, nếu bão Fung-wong di chuyển sát Đài Loan theo lộ trình ở eo biển, hiệu ứng cộng hưởng giữa hoàn lưu bão và gió mùa Đông Bắc sẽ xảy ra. Điều này được dự báo sẽ mang lại mưa lớn dữ dội cho các khu vực phía Bắc và phía Đông Đài Loan, thậm chí cả phía Nam cũng có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ.

Về bão Kalmaegi, bão đã rời Philippines vào trưa 5-11, nhưng để lại hậu quả nặng nề với ít nhất 66 người chết và 26 người mất tích tại miền Trung Philippines. Hầu hết các ca tử vong là do lũ quét diện rộng và nước sông dâng cao, đặc biệt ở tỉnh Cebu.

Đài Loan Philippines siêu bão bão Kalmaegi bão Fung-wong
