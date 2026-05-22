Sau kêu gọi bớt mua vàng, Ấn Độ phát thông điệp đặc biệt về cưới trong nước

Từng mơ về một đám cưới cổ tích bên hồ Como thơ mộng ở Ý – nơi nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới chọn làm nơi trao lời thề nguyện – nhưng cuối cùng cô gái trẻ Shubhangi Seth ở TP Mumbai (Ấn Độ) quyết định đổi ý.

"Giờ tôi chỉ muốn một đám cưới thật truyền thống, gần gũi với văn hóa của mình. Chúng tôi sẽ cưới ở quê nhà" - cô gái 29 tuổi chia sẻ với đài CNN.

Lựa chọn của Seth phần nào phản ánh điều mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang mong muốn trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều sức ép sau chiến sự liên quan đến Iran.

Tại một cuộc vận động gần đây, ông Modi lên tiếng cảnh báo xu hướng tổ chức "đám cưới phương xa" ngày càng phổ biến trong giới trung lưu và thượng lưu Ấn Độ.

"Xu hướng tổ chức cưới ở nước ngoài đang tăng rất nhanh. Nhưng cần nhìn nhận rằng điều này kéo theo khoản chi ngoại tệ rất lớn" - ông Modi nói, đồng thời nhấn mạnh rằng khó nơi nào "đẹp và thiêng liêng hơn chính đất nước Ấn Độ" để tổ chức hôn lễ.

Khung cảnh một đám cưới xa hoa ở thủ đô New Delhi - Ấn Độ. Ảnh: CNN

Đây không phải lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ấn Độ phát đi thông điệp này. Tuy nhiên, lời kêu gọi lần này được xem là cấp thiết hơn khi New Delhi đối mặt tác động kinh tế từ bất ổn tại Trung Đông.

Ấn Độ hiện phụ thuộc khoảng 90% nhu cầu dầu khí nhập khẩu, phần lớn đến từ Trung Đông. Những căng thẳng quanh eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới – đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung và chi phí nhập khẩu tăng cao.

Sức ép đó đã kéo đồng rupee giảm hơn 5% kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, trở thành đồng tiền mất giá mạnh nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn ở châu Á.

Không chỉ kêu gọi "cưới ở Ấn Độ", ông Modi còn vận động người dân tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế đi du lịch nước ngoài, làm việc từ xa và giảm mua vàng trong vòng một năm.

Với người Ấn Độ, vàng không chỉ là tài sản mà còn mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng và tích lũy cho nhiều thế hệ. Tuy nhiên, do phần lớn vàng phải nhập khẩu, chính phủ muốn hạn chế nhu cầu để giảm áp lực lên nguồn ngoại tệ.

Theo CNN, trong khoảng một thập niên qua, ngành công nghiệp cưới hỏi ở Ấn Độ đã bùng nổ mạnh mẽ nhờ ảnh hưởng của Bollywood, giới siêu giàu và mạng xã hội.

Ngày nay, nhiều đám cưới kéo dài nhiều ngày, tổ chức xa hoa như lễ hội với chi phí khổng lồ. Theo ngân hàng đầu tư Jefferies của Mỹ, ngành cưới tại Ấn Độ hiện trị giá khoảng 130 tỉ USD, chỉ đứng sau lĩnh vực thực phẩm và hàng tạp hóa, đồng thời lớn gần gấp đôi thị trường cưới ở Mỹ.

Năm 2024, lễ cưới của Anant Ambani – con trai tỉ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani – trở thành tâm điểm truyền thông với chuỗi sự kiện kéo dài ở các thành phố Jamnagar và Mumbai, quy tụ hàng loạt nhân vật đình đám như Kim Kardashian, các tỉ phú Mark Zuckerberg, Bill Gates cùng màn trình diễn của ca sĩ Rihanna.

Trước đó, minh tinh Bollywood Priyanka Chopra và ca sĩ Nick Jonas cũng tổ chức hôn lễ hoành tráng tại cung điện Umaid Bhawan ở TP Jodhpur.

Giới tổ chức sự kiện cho biết xu hướng cưới trong nước đang tăng trở lại.

Ông Vikramjeet Sharma – chuyên gia tổ chức đám cưới hạng sang với gần 20 năm kinh nghiệm – chỉ ra năm ngoái đơn vị của ông thực hiện khoảng 28 đám cưới nhưng chỉ có 3 lễ cưới diễn ra ở nước ngoài.

"Theo tôi thấy, số lượng đám cưới tổ chức trong nước, quy mô cũng như mức chi tiêu đều tăng lên đáng kể" - ông Sharma nói.

Một nhà tổ chức khác là Monil Shah cũng nhận định ngày càng nhiều cặp đôi ưu tiên cưới tại quê nhà thay vì bay sang châu Âu hay Trung Đông.