HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Một tàu Ấn Độ chìm sau vụ tấn công gần Hormuz

Hải Hưng

(NLĐO) - Tàu hàng Ấn Độ bị tấn công gây hỏa hoạn rồi chìm ngoài khơi Oman đẩy tình hình quanh eo biển Hormuz thêm căng thẳng.

Giới chức Ấn Độ ngày 14-5 cho hay tàu hàng Haji Ali bị tấn công rồi bốc cháy và chìm khi đang trên hành trình từ Somalia tới cảng Sharjah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

AP dẫn lời ông Mukesh Mangal, quan chức cấp cao thuộc Bộ Vận tải biển Ấn Độ, cho biết vụ tấn công nhằm vào tàu hàng Haji Ali xảy ra ngày 13-5. Toàn bộ 14 thuyền viên Ấn Độ trên tàu đã được lực lượng tuần duyên Oman cứu hộ an toàn.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ mô tả vụ tấn công là "không thể chấp nhận", đồng thời lên án mọi hành vi nhằm vào tàu thương mại và thủy thủ dân sự. Tuy nhiên, cho tới nay phía New Delhi chưa xác định bên nào đứng sau vụ tấn công đánh chìm tàu Haji Ali.

Ấn Độ lên án vụ tàu hàng bị đánh chìm gần Hormuz - Ảnh 1.

Các tàu thương mại tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas – Iran ngày 27-4. Ảnh: AP

Cùng ngày 14-5, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu đang neo đậu cách cảng Fujairah của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) khoảng 70 km đã bị một nhóm người không rõ danh tính lên tàu và khống chế.

Fujairah là cảng xuất khẩu dầu quan trọng của UAE và từng nhiều lần bị tấn công kể từ khi xung đột bùng phát tại Iran hôm 28-2.

UKMTO chưa công bố tên con tàu bị khống chế, trong khi quân đội Anh nói nó đang di chuyển về phía vùng biển Iran. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy tàu này từng xuất hiện ở vịnh Oman khoảng một ngày rưỡi trước khi xảy ra sự cố.

Trong khi đó, theo thông tin từ công ty an ninh hàng hải Vanguard và truyền thông Anh, con tàu nói trên là tàu kiểm ngư mang cờ Honduras, tên Hui Chuan. Công ty Vanguard nói với BBC rằng tàu này được sử dụng như một “kho vũ khí nổi”, cung cấp thiết bị tự vệ chống cướp biển cho tàu thuyền đi qua khu vực Hormuz.

Hai sự cố trên diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm căng thẳng khu vực.

Một quan chức cấp cao Iran tái khẳng định lập trường rằng Tehran có quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Iran cũng cáo buộc Washington vi phạm luật hàng hải quốc tế, đồng thời nói Tehran có quyền bắt giữ các tàu chở dầu có liên hệ với Mỹ.

Diễn biến tại Hormuz xảy ra cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Nhà Trắng cho biết hai bên thống nhất rằng eo biển Hormuz phải tiếp tục được mở cho hoạt động hàng hải.

Cùng lúc đó, truyền thông Iran cho hay một số tàu Trung Quốc bắt đầu đi qua eo biển Hormuz từ tối 13-5 theo các quy trình mới của Tehran.


Tin liên quan

Tàu chiến Mỹ đợi lệnh, Iran "mở cửa" Hormuz cho nhiều tàu Trung Quốc

Tàu chiến Mỹ đợi lệnh, Iran "mở cửa" Hormuz cho nhiều tàu Trung Quốc

(NLĐO) - Một tàu tấn công đổ bộ của hải quân Mỹ đóng tại San Diego đang chuẩn bị triển khai khi căng thẳng với Iran vẫn khó lường trên nhiều mặt trận.

Chủ tịch Tập Cận Bình mời Tổng thống Donald Trump dạo Trung Nam Hải

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang tiến triển tốt đẹp và ngày càng được cải thiện.

Điểm nóng xung đột ngày 15-5: Tại sao Iran "bực mình" UAE đến thế?

(NLĐO) - Quan hệ gần gũi giữa Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với Mỹ và Israel đã biến quốc gia này trở thành mục tiêu của Iran thời gian gần đây.

Mỹ Ấn Độ Iran Trung Quốc eo biển Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo