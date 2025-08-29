Sau khi chi 5 tỉ để kéo chân, hot YouTuber Khoa Pug tiếp tục đi kéo chân lần 2

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Sau khi chi 5 tỉ để kéo chân, hot YouTuber Khoa Pug tiếp tục đi kéo chân lần 2

Thùy Trang

(NLĐO) - Trong khi những thông tin tiêu cực quanh hot YouTuber Khoa Pug vẫn xuất hiện thì chính chủ có một quyết định bất ngờ.

Khoa Pug: Hành trình “đốt tiền” xa hoa, bí mật kiếm tiền và những câu chuyện gây sốt!

Sau khi chi 5 tỉ để kéo chân, hot youtuber Khoa Pug tiếp tục đi kéo chân lần 2- Ảnh 1.

Lý do hot YouTuber Khoa Pug đi kéo chân lần 2?

Khoa Pug là cái tên quen thuộc với cư dân mạng. Anh trở thành hot YouTuber khi không ngại chi tiền để trải nghiệm những dịch vụ xa hoa, đắt đỏ và độc đáo trên thế giới. Khoa Pug làm gì mà nhiều tiền? thì không phải ai cũng lý giải được. Nhưng xoay quanh cái tên Khoa Pug thì có vô vàn những câu chuyện truyền tai.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt những thông tin cho rằng hot YouTuber này đã điều tra. Tuy nhiên, thông tin này hoàn toàn không được kiểm chứng và thực tế thì Khoa Pug vẫn xuất hiện trên kênh của mình.

Điều ngạc nhiên là cư dân mạng không thấy Khoa Pug phản ứng lại thông tin đang dồn về mình, khác hẳn với động thái của Khoa Pug trước đây.

Khoa Pug vẫn có sức hút cực lớn với cư dân mạng. Những chia sẻ của nam YouTuber nổi tiếng đều nhận được nhiều sự chú ý bởi những chia sẻ của bản thân về các địa điểm, món ăn hay loạt trải nghiệm mà không phải ai cũng có cơ hội được thử.

Tuy vậy, điều khiến nhiều người "nể" nhất mỗi khi nhắc đến Khoa Pug chính là màn kéo chân, nâng chiều cao từ 1m67 lên 1m75 với trị giá 5 tỉ đồng. Thời điểm thông báo đi kéo chân, Khoa Pug tạo ra một cuộc tranh luận, bàn tán lớn trên mạng xã hội. Sau đó, khi đã hoàn thành cuộc phẫu thuật, sống với chiều cao mới, Khoa Pug vẫn luôn nhận được sự chú ý từ vóc dáng, ngoại hình, dáng đi của anh.

Khoa Pug “kéo chân” gặp Hoa hậu Lương Thùy Linh: màn “đọ” chiều cao cực gắt!

Sau khi chi 5 tỉ để kéo chân, hot youtuber Khoa Pug tiếp tục đi kéo chân lần 2- Ảnh 2.

Lý do hot YouTuber Khoa Pug đi kéo chân lần 2?

Mới đây, đoạn clip về Khoa Pug được cư dân mạng đồng loạt chia sẻ. Theo đó, sau khi kéo chân, Khoa Pug về Việt Nam tham dự sự kiện. Trong sự kiện này Khoa Pug có dịp gặp gỡ Hoa hậu Lương Thùy Linh. Ngay lập tức, nam YouTuber ngỏ ý muốn "đọ" chiều cao cùng nàng hậu. "Anh mới kéo chân xong, em thử đứng lên đọ chiều cao với anh xem sao? Tôi mà thấp hơn là tôi đi kéo chân cho cao hơn nữa nhé các bạn" - Khoa Pug nói trong clip.

Trước lời đề nghị của đàn anh, Lương Thùy Linh thoải mái đứng lên đọ chiều cao. Kết quả, nàng hậu cao hơn nửa cái đầu khiến Khoa Pug ngỡ ngàng. Anh hỏi lại chiều cao của Lương Thùy Linh và được cô tiết lộ là 1m80.

Lúc này Khoa Pug chỉ biết thốt lên: "Cao dữ vậy. Đứng với Hoa hậu 1m80, nhỏ bé quá!". Tuy nhiên, điều khiến đoạn clip này viral trở lại chính là bởi câu nói: "Tôi mà thấp hơn là tôi đi kéo chân cho cao hơn nữa nhé các bạn". Hiện tại, sau 1 năm kể từ thời điểm "hơn thua" với Hoa hậu Lương Thùy Linh, Khoa Pug đã đi kéo chân lần 2.

Chi 3 tỉ đồng để kéo chân lần 2: YouTuber chia sẻ bí quyết chiều cao và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo!

Sau khi chi 5 tỉ để kéo chân, hot youtuber Khoa Pug tiếp tục đi kéo chân lần 2- Ảnh 3.

Lý do hot YouTuber Khoa Pug đi kéo chân lần 2

Theo đó, nam YouTuber đã chi 3 tỉ đồng, qua Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện ca phẫu thuật kéo chân, nâng chiều cao lên 1m80. Thế nhưng khi nói về lý do kéo chân tiếp tục, anh bày tỏ: "Vì lúc mình kéo đùi dài ra thì cẳng chân sẽ bị ngắn, không/khó có thể ngồi xổm được, vì đùi dài hơn cẳng chân. Đó là lý do mình phải đi kéo chân lần 2, mới ngồi lên ngồi xuống thuận tiện được. Hơn nữa, sải tay mình hơn 1m7 nên kéo chân ra thì tỷ lệ cơ thể sẽ trông đẹp hơn. Chứ lúc chưa kéo chân thì lưng mình dài, đầu to còn chân lại ngắn, nó không hợp lý".

Trong một vlog gần đây, Khoa Pug cũng đã về Việt Nam chơi, thăm thú các địa điểm. Nhưng sức khoẻ, ngoại hình của anh sau kéo chân lần 2 khiến cư dân mạng khá lo lắng. Bởi anh vẫn chưa thực sự hồi phục hoàn toàn sau phẫu thuật, di chuyển cà nhắc, khó khăn, nói chuyện hụt hơi...

Ngoài ra, vóc dáng có phần "phát tướng" của Khoa Pug cũng khiến dân tình dành nhiều lời hỏi thăm cho sức khỏe của anh chàng. "Đúng là không phải ai cũng dám chi tiền cho những trải nghiệm này. Giờ thì cao hơn rồi nhưng không biết bao giờ mới đi lại bình thường được" - cư dân mạng bình luận.

Tin liên quan

"Dậy sóng" với Khoa Pug và Thành Long

"Dậy sóng" với Khoa Pug và Thành Long

Tuần qua, cư dân mạng "dậy sóng" với 2 vụ việc liên quan đến 2 nhân vật nổi tiếng là Vlogger Khoa Pug và diễn viên điện ảnh Thành Long (Jackie Chan).

Hòa Minzy khuấy đảo “Sao nhập ngũ”, Minh Tú bật khóc rời chương trình

(NLĐO) - Tập 4 “Sao nhập ngũ 2025” gây chú ý với màn “Bắc Bling” sôi động của Hòa Minzy và khoảnh khắc xúc động khi Minh Tú chia tay vì chấn thương.

Vừa "tốt nghiệp" Em xinh, LAMOON hóa "tắc kè hoa"

(NLĐO) - LAMOON kể chuyện tình yêu bằng âm nhạc đa tầng trong MV "Synth chúc nâng ly".

Khoa Pug hot youtuber Khoa Pug đi kéo chân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo