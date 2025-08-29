Sau khi chi 5 tỉ để kéo chân, hot YouTuber Khoa Pug tiếp tục đi kéo chân lần 2

Khoa Pug: Hành trình “đốt tiền” xa hoa, bí mật kiếm tiền và những câu chuyện gây sốt!

Lý do hot YouTuber Khoa Pug đi kéo chân lần 2?

Khoa Pug là cái tên quen thuộc với cư dân mạng. Anh trở thành hot YouTuber khi không ngại chi tiền để trải nghiệm những dịch vụ xa hoa, đắt đỏ và độc đáo trên thế giới. Khoa Pug làm gì mà nhiều tiền? thì không phải ai cũng lý giải được. Nhưng xoay quanh cái tên Khoa Pug thì có vô vàn những câu chuyện truyền tai.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt những thông tin cho rằng hot YouTuber này đã điều tra. Tuy nhiên, thông tin này hoàn toàn không được kiểm chứng và thực tế thì Khoa Pug vẫn xuất hiện trên kênh của mình.

Điều ngạc nhiên là cư dân mạng không thấy Khoa Pug phản ứng lại thông tin đang dồn về mình, khác hẳn với động thái của Khoa Pug trước đây.

Khoa Pug vẫn có sức hút cực lớn với cư dân mạng. Những chia sẻ của nam YouTuber nổi tiếng đều nhận được nhiều sự chú ý bởi những chia sẻ của bản thân về các địa điểm, món ăn hay loạt trải nghiệm mà không phải ai cũng có cơ hội được thử.

Tuy vậy, điều khiến nhiều người "nể" nhất mỗi khi nhắc đến Khoa Pug chính là màn kéo chân, nâng chiều cao từ 1m67 lên 1m75 với trị giá 5 tỉ đồng. Thời điểm thông báo đi kéo chân, Khoa Pug tạo ra một cuộc tranh luận, bàn tán lớn trên mạng xã hội. Sau đó, khi đã hoàn thành cuộc phẫu thuật, sống với chiều cao mới, Khoa Pug vẫn luôn nhận được sự chú ý từ vóc dáng, ngoại hình, dáng đi của anh.

Khoa Pug “kéo chân” gặp Hoa hậu Lương Thùy Linh: màn “đọ” chiều cao cực gắt!

Mới đây, đoạn clip về Khoa Pug được cư dân mạng đồng loạt chia sẻ. Theo đó, sau khi kéo chân, Khoa Pug về Việt Nam tham dự sự kiện. Trong sự kiện này Khoa Pug có dịp gặp gỡ Hoa hậu Lương Thùy Linh. Ngay lập tức, nam YouTuber ngỏ ý muốn "đọ" chiều cao cùng nàng hậu. "Anh mới kéo chân xong, em thử đứng lên đọ chiều cao với anh xem sao? Tôi mà thấp hơn là tôi đi kéo chân cho cao hơn nữa nhé các bạn" - Khoa Pug nói trong clip.

Trước lời đề nghị của đàn anh, Lương Thùy Linh thoải mái đứng lên đọ chiều cao. Kết quả, nàng hậu cao hơn nửa cái đầu khiến Khoa Pug ngỡ ngàng. Anh hỏi lại chiều cao của Lương Thùy Linh và được cô tiết lộ là 1m80.

Lúc này Khoa Pug chỉ biết thốt lên: "Cao dữ vậy. Đứng với Hoa hậu 1m80, nhỏ bé quá!". Tuy nhiên, điều khiến đoạn clip này viral trở lại chính là bởi câu nói: "Tôi mà thấp hơn là tôi đi kéo chân cho cao hơn nữa nhé các bạn". Hiện tại, sau 1 năm kể từ thời điểm "hơn thua" với Hoa hậu Lương Thùy Linh, Khoa Pug đã đi kéo chân lần 2.

Chi 3 tỉ đồng để kéo chân lần 2: YouTuber chia sẻ bí quyết chiều cao và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo!

Lý do hot YouTuber Khoa Pug đi kéo chân lần 2

Theo đó, nam YouTuber đã chi 3 tỉ đồng, qua Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện ca phẫu thuật kéo chân, nâng chiều cao lên 1m80. Thế nhưng khi nói về lý do kéo chân tiếp tục, anh bày tỏ: "Vì lúc mình kéo đùi dài ra thì cẳng chân sẽ bị ngắn, không/khó có thể ngồi xổm được, vì đùi dài hơn cẳng chân. Đó là lý do mình phải đi kéo chân lần 2, mới ngồi lên ngồi xuống thuận tiện được. Hơn nữa, sải tay mình hơn 1m7 nên kéo chân ra thì tỷ lệ cơ thể sẽ trông đẹp hơn. Chứ lúc chưa kéo chân thì lưng mình dài, đầu to còn chân lại ngắn, nó không hợp lý".

Trong một vlog gần đây, Khoa Pug cũng đã về Việt Nam chơi, thăm thú các địa điểm. Nhưng sức khoẻ, ngoại hình của anh sau kéo chân lần 2 khiến cư dân mạng khá lo lắng. Bởi anh vẫn chưa thực sự hồi phục hoàn toàn sau phẫu thuật, di chuyển cà nhắc, khó khăn, nói chuyện hụt hơi...

Ngoài ra, vóc dáng có phần "phát tướng" của Khoa Pug cũng khiến dân tình dành nhiều lời hỏi thăm cho sức khỏe của anh chàng. "Đúng là không phải ai cũng dám chi tiền cho những trải nghiệm này. Giờ thì cao hơn rồi nhưng không biết bao giờ mới đi lại bình thường được" - cư dân mạng bình luận.