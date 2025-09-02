HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sau kỳ nghỉ lễ 2-9, nhiều tuyến cao tốc kẹt cứng

Uyên Châu

(NLĐO)- Lượng xe trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ tăng đột biến khiến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và TP HCM-Long Thành-Dầu Giây rơi vào cảnh ùn ứ

Chiều 2-9, hàng ngàn xe từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đổ về Đồng Nai, TP HCM sau kỳ nghỉ lễ khiến cao tốc quá tải.

Cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, hướng về TP HCM dòng xe di chuyển chậm. Nhiều đoạn, lực lượng CSGT hướng dẫn các xe di chuyển xuống Quốc lộ 1

Để giảm tải, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông đã cho lực lượng luôn túc trực, đóng mở lối ra vào cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và TP HCM-Long Thành-Dầu Giây linh hoạt.

Khi các phương tiện được hướng dẫn di chuyển từ cao tốc xuống Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 để về TP HCM, các đội, tổ CSGT Đồng Nai cũng đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông để tránh xảy ra kẹt xe kéo dài.

Ùn tắc giao thông kéo dài trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hướng về TP HCM - Ảnh 1.

Xe va chạm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đoạn qua Đồng Nai

Ùn tắc giao thông kéo dài trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hướng về TP HCM - Ảnh 2.

Xe di chuyển chậm trên Quốc lộ 1 qua xã Trảng Bom

Ùn tắc giao thông kéo dài trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hướng về TP HCM - Ảnh 3.

Ùn tắc giao thông kéo dài trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hướng về TP HCM - Ảnh 4.

Cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, hướng về TP HCM ùn ứ nhiều km. Trong khi hướng ngược lại thông thoáng

Tại Quốc lộ 1, đoạn từ trung tâm xã Trảng Bom đến ngã ba Trà Cổ (xã Bình Minh) dài hơn 3km ách tắc cục bộ, xe di chuyển khó khăn. Tại khu công nghiệp Bàu Xéo cũng xảy ra ùn ứ.

Tương tự, tại một số nút giao ở Quốc lộ 51 đi qua tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra ùn tắc, xe di chuyển chậm.

Mưa lớn kéo dài ở TP HCM, giao thông nhiều nơi ùn ứ

Mưa lớn kéo dài ở TP HCM, giao thông nhiều nơi ùn ứ

(NLĐO) - Theo ghi nhận, mưa trút xuống TP HCM lúc hơn 16 giờ, sau đó mưa vừa mưa to kéo dài đến giờ tan tầm khiến nhiều nơi kẹt xe nghiêm trọng.

Đà Nẵng: Rác ùn ứ sau “phố đêm”, hình ảnh phản cảm vào mỗi sáng

(NLĐO) – Du khách dạo phố Đà Nẵng vào sáng sớm phản ánh cảnh rác thải ngổn ngang từ đêm hôm trước, bốc mùi hôi thối,… nguyên nhân do đâu?

Đường bộ ùn ứ, tàu - phà tuyến TP HCM - Vũng Tàu tăng công suất phục vụ khách

(NLĐO) - Do các tuyến đường bộ ùn ứ nghiêm trọng, các hãng tàu chạy tuyến Vũng Tàu đã tăng công suất để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách.

