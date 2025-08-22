Mưa lớn kéo dài ở TP HCM, giao thông nhiều nơi ùn ứ

Mưa trút xuống nhiều nơi ở TP HCM, nhất là khu vực trung tâm, từ mưa vừa đến mưa to dai dẳng, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Mưa trút xuống TP HCM vào giờ tan tầm

Trên nhiều tuyến đường như: Vĩnh Hội, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Ba Tháng Hai, Dương Bá Trạc..., lượng phương tiện vào giờ tan tầm tăng cao khiến đường sá trở nên ùn ứ; người dân lưu thông qua các khu vực này cũng trở nên khó khăn, vất vả.

Theo quan sát, dòng ô tô trên các tuyến đường xếp hàng dài, xe máy chạy len lỏi lên vỉa hè để tìm lối thoát. Ngoài ra, xe cấp cứu đi trên đường Võ Thị Sáu lúc tan tầm cũng nhích từng chút vì lượng phương tiện đông, nhất là đoạn qua vòng xoay Dân Chủ.

Dù lực lượng chức năng đã có mặt tại các điểm kẹt xe để điều tiết, song tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài.

Dòng xe kẹt trong cơn mưa

Cảnh ùn ứ trong mưa trên đường Điện Biên Phủ

Dòng phương tiện "chôn chân" trên đường Võ Thị Sáu

Người dân chật vật di chuyển trên đường Dương Bá Trạc

Lúc 17 giờ 20 phút ngày 22-8, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận.

Lượng mưa dự báo phổ biến từ 5-15 mm, có nơi trên 20 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Nguyên nhân và diễn biến mưa

Nguyên nhân gây mưa lớn ở TP HCM chiều tối nay được xác định do dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền đảo Lu-dông - Philippines, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ lấn về phía Tây và nâng trục dần lên phía Bắc.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết diễn biến mưa lớn trên khu vực như sau: Từ ngày 24 đến 26-8, khu vực TP HCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm,có nơi trên 100 mm.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.

Xe cấp cứu di chuyển khó khăn trên đường Võ Thị Sáu

Mưa lớn trên đường Vĩnh Hội

Ghi nhận trên đường Điện Biên Phủ