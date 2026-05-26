Pháp luật

Sau lời đe dọa phải giữ bí mật tuyệt đối, đối tượng yêu cầu người phụ nữ chuyển 1,2 tỉ đồng

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Người phụ nữ ở Hà Tĩnh tránh được bẫy lừa đảo nhờ được lực lượng Công an xã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao.

Chiều 26-5, tin từ Công an xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 1,2 tỉ đồng.

Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công an xã Cẩm Duệ làm việc và hướng dẫn tuyên truyền để người dân hiểu về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Theo đó, vào chiều 25-5, một người phụ nữ trú tại xã Cẩm Duệ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0948.913.212 của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tại Hà Nội.

Đối tượng này thông báo người phụ nữ có liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu phải "phối hợp điều tra" qua điện thoại.

Để tạo áp lực tâm lý, các đối tượng liên tục sử dụng lời lẽ đe dọa, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật tuyệt đối, không được trao đổi với người thân và phải làm theo hướng dẫn để "chứng minh mình vô tội".

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người phụ nữ này chuyển số tiền 1,2 tỉ đồng nhằm phục vụ điều tra, đồng thời tìm cách thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dù hoang mang, lo lắng và liên tục bị các đối tượng gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý, nhưng nhờ thường xuyên được lực lượng Công an xã tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, người phụ nữ đã nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và nhanh chóng đến Công an xã Cẩm Duệ trình báo sự việc.

Đáng chú ý, ngay cả khi đang có mặt tại trụ sở Công an xã để trình báo, các đối tượng vẫn liên tục gọi điện đe dọa, thúc ép chuyển tiền nhằm tạo tâm lý hoảng sợ. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ Công an xã đã kịp thời trấn an tinh thần, giải thích rõ đây là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo; đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và kỹ năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng nên đã thoát được bẫy lừa đảo.

Hai thanh niên giả danh công an, dùng súng nhựa đi cướp

Hai thanh niên giả danh công an, dùng súng nhựa đi cướp

(NLĐO) - Hồ Trường Kim Và K'Doanh giả danh công an đi tuần tra khuya, dùng súng nhựa uy hiếp, cướp xe máy và điện thoại của người dân.

Tìm bị hại của nhóm giả danh công an để kiểm tra người đi đường

(NLĐO)-Công an tỉnh Đồng Nai đang tìm bị hại liên quan nhóm giả danh công an kiểm tra xe máy người dân rồi cưỡng đoạt tiền.

Màn ứng xử "nhanh như điện" của cô gái khiến kẻ giả danh công an đứng hình

Cô gái không những không bị mắc lừa mà còn bình tĩnh “dắt mũi” kẻ gian giả danh công an để lừa đảo

