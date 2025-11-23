Sau lũ, hồ thủy điện nhận "món hàng" không mong muốn từ rừng sâu

Ngày 23-11, ông Nguyễn Quang Hải – Giám đốc Công ty CP Thủy điện Bình Điền – cho biết chưa năm nào hồ thủy điện Bình Điền (xã Bình Điền, TP Huế) lại phải đón lượng gỗ, củi từ rừng trôi về nhiều như năm nay. Sau đợt mưa lũ lịch sử ngày 27-10, hàng loạt thân gỗ, củi – trong đó có những khúc lớn – theo dòng nước đổ về, nổi trên mặt hồ và dồn sát khu vực đập, tiềm ẩn nguy cơ làm kẹt cửa van điều tiết nước.

Một số người dân chèo ghe đi vớt củi.

Trước tình huống này, nhà máy đã thuê người dân bản địa, cùng xe cẩu để trục vớt số gỗ, củi lớn lên bờ, đưa đến vị trí an toàn nhằm đảm bảo việc điều tiết lũ của hồ thủy điện các đợt tiếp theo được thông suốt. Đơn vị hiện đang chờ lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh khối gỗ này là lâm sản hay chỉ là củi để có phương án xử lý phù hợp.

Ngoài số gỗ, củi đã được chủ hồ vớt lên thì hiện vẫn còn khá nhiều thân gỗ lớn nằm nổi trên mặt hồ thủy điện.

Theo ghi nhận trong những ngày qua, khi nước bắt đầu rút, lòng hồ thủy điện Bình Điền hiện vẫn còn rất nhiều bãi "tài nguyên" tự nhiên với gỗ và củi trôi dạt vào thành từng mảng. Tận dụng nguồn lợi này, nhiều người dân địa phương đã đưa ghe ra giữa hồ để gom nhặt.

Trên mặt hồ mênh mông, các “ốc đảo” nhỏ hình thành từ gỗ mục, thân cây bị lũ quật đổ và cả những đoạn gỗ lớn từ thượng nguồn trở thành điểm tụ của các chuyến ghe.

Những khúc gỗ mục nằm cách chân đập thủy điện Bình Điền ở phía thượng nguồn không xa.

Củi, gỗ được kết thành bè và dùng ghe máy di chuyển đến nơi tập kết,

Mỗi chuyến, người dân dùng sào và lưới để gom gỗ. Phần vớt được họ chất lên ghe, phần còn lại được neo thành bè để kéo về khu vực chân đập. Theo ông Nguyễn Vũ Ngân, trú thôn Thuận Lợi (xã Bình Điền), công việc này phụ thuộc nhiều vào may mắn, có ngày chỉ gom được vài bó, nhưng cũng có khi vớt được gần cả tấn. Bán lại cho lò gạch, cơ sở làm than hoặc người dân trong xã cũng đủ giúp họ cải thiện thu nhập mùa nông nhàn.

Người dân sau khi vớt gỗ trên lòng hồ thủy điện thì tập kết thành từng đống.

"Món hàng" này dù chủ hồ thủy điện không mong muốn đón nhận nhưng đối với cư dân nơi đây là cơ hội cải thiện thu nhập. Vì vậy, bất chấp rủi ro tiềm ẩn như lòng hồ rộng, nước sâu, gió mạnh và dòng chảy xoáy sau khi thủy điện điều tiết khiến ghe dễ gặp sự cố.

Việc tiếp cận những khu vực có lượng gỗ dày đặc cũng có thể dẫn đến va chạm, hư hỏng hoặc mắc kẹt giữa hồ nhưng họ luôn có cách như đi theo nhóm để hỗ trợ nhau khi cần thiết nhằm mang lại nguồn thu cho gia đình từ "món hàng" từ rừng sâu trôi về.

“Biết là cực và nguy hiểm, nhưng có thêm thu nhập là bà con mừng rồi. Sau lũ, cái gì tận dụng được thì mình tận dụng” - một phụ nữ đi cùng ông Ngân chia sẻ trong lúc đang thu gom củi, gỗ ở trên lòng hồ thủy điện.