Sau mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập sâu

Một số tuyến đường TP Thủ Đức, quận Bình Thạnh, Gò Vấp... ngập sâu

Ngập sâu ở Bình Thạnh

Đường Hồ Thị Tư, đoạn gần chợ Thủ Đức ngập sâu

Đường Lê Văn Việt (TP Thủ Đức)

Đường Đặng Thuỳ Trâm, quận Bình Thạnh ngập sâu

Đường D5, quận Bình Thạnh

Một số tuyến đường ở quận Gò Vấp cũng bi ngập

Khoảng 17 ngày 8-10, nhiều tuyến hẻm trên đường Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức (TP HCM) như 501, 547, 648 vẫn chìm trong biển nước mặc dù đã tạnh mưa hơn 1 tiếng. Điều này gây khó khăn cho phương tiện qua lại.

Hẻm 501 đường Kha Vạn Cân bị ngập

Theo quan sát, nhiều phương tiện chết máy khi đi qua các tuyến hẻm này. Không ít người thấy hẻm trước nhà ngập phải dừng xe chờ nước rút mới vào nhà.

Bà Phạm Tuyết Hồng (SN 1966, ngụ TP Thủ Đức) cho biết sau cơn mưa lớn, hẻm vô nhà bà có nhiều đoạn ngập sâu hơn nửa bánh xe. Gia đình bà phải để xe trước hẻm, đợi nước rút mới dám dắt xe vào.

"Mỗi lần mưa lớn không chỉ hẻm nhà tôi mà nhiều hẻm nhánh xung quanh đường Kha Vạn Cân đều ngập, nhiều đoạn ngập cả nửa mét đến một mét, không chỉ ảnh hưởng tới việc đi lại, nước còn ngập cả nhà dân, mỗi lần như vậy tôi phải lấy xô để tát nước" - bà Hồng ngao ngán cho biết.

Clip: Sau mưa lớn, nhiều tuyến hẻm trên đường Kha Vạn Cân bị ngập

Trước đó, theo cơ quan dự báo thời tiết, hôm nay, thời tiết ở TP HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào, cục bộ có mưa to xuất hiện về chiều tối và đêm.

Thời tiết ở TP HCM có mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to chủ yếu về chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 32 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 84 %.

Còn thời tiết tại các tỉnh Nam Bộ chủ yếu có mây, có mưa rào và dông vài nơi; có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Trong mưa dông ở TP HCM và các tỉnh Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa to trên khu vực sẽ còn xuất hiện vào ngày mai 9-10, sau đó, mưa có xu hướng giảm dần về diện và lượng.

Hình ảnh một số con hẻm trên đường Kha Vạn Cân ở TP Thủ Đức bị ngập sau cơn mưa chiều 8-10

Hẻm vô nhà một người dân ngập sâu trên đường Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức

Mặc dù đã tạnh mưa từ lâu, hẻm 648 đường Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức vẫn ngập sâu



Cả đoạn hẻm chìm trong biển nước

Nước tràn vào nhà dân, người dân phải liên tục tát nước

Khu vực Thảo Điền bị ngập sâu dù mưa đã tạnh từ lâu - Clip: Trường Hoàng