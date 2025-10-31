Sau quãng đường 32.000 km công du châu Á, ông Donald Trump về Nhà Trắng phát kẹo

Ông Donald Trump, 79 tuổi, vẫn giữ được vẻ ngoài bình thường dù đã di chuyển 41 giờ trên chuyên cơ Không lực Một trong tuần này sau chuyến thăm Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một phi công trên chiếc Không lực hôm 30-10 cho biết Tổng thống Donald Trump đã di chuyển quãng đường hơn 32.000 km trong chuyến công du châu Á. Ông về đến Nhà Trắng chỉ hai tiếng rưỡi trước khi những đứa trẻ đến xin kẹo.

Nhiều trẻ em hóa trang nhận kẹo từ Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: AP

Theo Fox News, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã hòa mình vào không khí Halloween tại Nhà Trắng.

Lễ hội diễn ra tại bãi cỏ phía Nam, với hàng ngàn người ở mọi lứa tuổi tham gia trò chơi xin kẹo.

Các gia đình quân nhân, lực lượng thực thi pháp luật nằm trong số những người xếp hàng nhận kẹo. Ảnh: AP

Nhà Trắng cho biết trẻ em và phụ huynh được mời tham gia các gian hàng xin kẹo và đồ trang trí mùa thu tại cổng phía Nam. Ban nhạc Không quân Mỹ đã chơi bản nhạc "Thriller" khi Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bước ra cổng Nam của Nhà Trắng.

Các gia đình quân nhân, lực lượng thực thi pháp luật và các quan chức chính quyền ông Donald Trump có con nhỏ nằm trong số những người xếp hàng trên đường South Drive để nhận kẹo kỷ niệm từ tổng thống và đệ nhất phu nhân.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bước ra Cổng Nam của Nhà Trắng. Ảnh: AP

Siêu anh hùng, công chúa, ma và bộ xương là những trang phục được ưa chuộng nhất trong buổi tối tại Nhà Trắng. Gia đình ông Donald Trump đặc biệt yêu thích 3 anh chị em mặc trang phục hóa trang mật vụ, tổng thống và đệ nhất phu nhân.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt và Phó Chánh Văn phòng Stephen Miller cũng nằm trong số các quan chức chính quyền tham gia lễ hội. Sự kiện Halloween là một lễ hội truyền thống hằng năm của Nhà Trắng.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP