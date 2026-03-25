HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh doanh

Sầu riêng Ri 6 Việt Nam áp đảo chợ châu Á ở Mỹ

Tin: Ngọc Ánh - Ảnh: PHÚC NGUYÊN - AN NA

(NLĐO) – Sầu riêng Ri 6 Việt Nam đang chiếm vị thế áp đảo tại các chợ châu Á tại Mỹ khi sầu riêng Thái Lan chưa vào mùa

Tối 25-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, từ Mỹ, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết vừa có chuyến khảo sát một số chợ châu Á tại bang California. 

TIN LIÊN QUAN

Tại các chợ này, hàng Việt Nam khá nhiều với những mặt hàng như: dừa tươi, bưởi da xanh, xoài, nhãn, sầu riêng,…

Riêng về sầu riêng, loại đông lạnh nguyên trái chỉ có hàng Việt Nam, còn Thái Lan hết hàng. Ngoài ra, có sầu riêng Musang King đông lạnh tách múi của Malaysia nhưng sản lượng không nhiều. Việt Nam cũng có sầu riêng đông lạnh tách múi nhưng người tiêu dùng không chuộng bằng loại nguyên trái.

Sầu riêng Ri 6 Việt Nam dẫn đầu thị trường châu Á tại Mỹ 2026 - Ảnh 2.

Sầu riêng Ri 6 Việt Nam đông lạnh bán tại Mỹ - Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Ngoài các chợ châu Á truyền thống, sầu riêng còn được phân phối thông qua những người nổi tiếng (nghệ sĩ Việt Nam tại Mỹ). Họ tận dụng sự quen biết và tin tưởng của cộng đồng người Việt để nhập hàng sầu riêng sang Mỹ bán và tiêu thụ khá tốt.

Theo ông Nguyên, sầu riêng chủ yếu bán cho cộng đồng người châu Á, tiềm năng vẫn còn khá tốt nhưng các doanh nghiệp Việt Nam chú ý tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nước nhập khẩu và chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để bảo vệ thị trường.

Ông Nguyên cũng lưu ý Thái Lan vừa vào vụ sầu riêng và sản lượng sẽ tăng nhanh trong thời gian tới nên cạnh tranh sẽ gay gắt hơn, giá sẽ hạ.

Sầu riêng Ri 6 Việt Nam dẫn đầu thị trường châu Á tại Mỹ 2026 - Ảnh 3.

Múi sầu riêng tách từ quả đông lạnh

Sầu riêng Ri 6 Việt Nam dẫn đầu thị trường châu Á tại Mỹ 2026 - Ảnh 4.

Sầu riêng đông lạnh xuất khẩu của doanh nghiệp

Số liệu sơ bộ xuất khẩu rau quả tháng 3-2026 đạt gần 483 triệu USD, tăng 1,2% so với tháng 3-2025.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt 1,478 tỉ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tốp 5 thị trường xuất khẩu rau quả gồm: Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia đều tăng trưởng dương; mạnh nhất là Malaysia tăng 97%, Trung Quốc tăng 76%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo